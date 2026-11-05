Mano Menezes, técnico de la selección peruana, anunció la lista de convocados para disputar el partido amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. El entrenador de la Bicolor llamó a un total de 26 jugadores para medir fuerzas contra los altiplánicos este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

Hay varias novedades en la lista de Menezes, como la presencia de Francesco Andrealli. El volante juega en el Como 1907 de Italia y formará parte por primera vez de la Bicolor. Otra de las novedades es la de Luis Iberico, de buen momento en Sporting Cristal.

También descatacan algunas ausencias como Alex Valera, Renzo Garcés, Oliver Sonne, Miguel Araujo, entre otros. A continuación, conoce la lista de convocados de Perú:

𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 🇵🇪❤️ Presentamos a los convocados de #LaBicolor para el amistoso internacional frente a Bolivia 🇧🇴, en el estadio Alejandro Villanueva 🏟️ #VolvamosACreer https://t.co/8TeaCZUnYA — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 5, 2026

Convocados de Perú para la fecha FIFA de noviembre

ARQUEROS

Pedro Gallese — Deportivo Cali (Colombia).

Diego Romero — Universitario.

Matías Córdova — Comerciantes Unidos.

DEFENSAS

Alfonso Barco — Rijeka (Croacia).

Erick Noriega — Gremio (Brasil).

Fabio Gruber — FSV Mainz 05 (Alemania).

Marco Huamán — Alianza Lima.

Marcos López — FC Copenhagen (Dinamarca).

Matías Lazo — FBC Melgar.

Matías Zegarra — FBC Melgar.

MEDIOCAMPISTAS

Andy Polo — Universitario.

Erinson Ramírez — Juan Pablo II.

Francesco Andrealli — Como 1907 (Italia).

Jairo Vélez — Alianza Lima.

Jesús Pretell — LDU (Ecuador).

Oslimg Mora — Sport Boys.

Rodrigo Vilca — Comerciantes Unidos.

Wilder Cartagena — Orlando City (Estados Unidos).

Yoshimar Yotún — Sporting Cristal.

DELANTEROS

Adrián Ugarriza — Hapoel Beer Sheva (Israel).

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal).

Gianluca Lapadula — Universitario.

Jhonny Vidales — FBC Melgar.

Luis Iberico — Sporting Cristal.

Maxloren Castro — Sporting Cristal.

Piero Magallanes — Sport Huancayo.

SOBRE EL AUTOR