Selección peruana: esta es la lista de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia. (Foto: FPF)
Selección peruana: esta es la lista de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, anunció la lista de convocados para disputar el partido amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. El entrenador de la Bicolor llamó a un total de 26 jugadores para medir fuerzas contra los altiplánicos este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

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