“Están abiertos a escuchar ofertas por él”: la verdad sobre el futuro de Piero Quispe en Pumas y qué hay detrás del rumor que lo acercó a Universitario

“Pumas espera liberar plazas de jugadores no formados en México y en la mira tiene al peruano Piero Quispe”, reveló hace unos días la periodista Adriana Maldonado. La información hizo eco no solo en la prensa deportiva mexicana, sino también en el Perú. La última venta de Universitario de Deportes estaba en la lista de futbolistas transferibles del club felino y abrió el debate respecto al futuro del también volante de la Selección Peruana, quien con 23 años intenta abrirse paso en el exterior.

¿Qué hay de cierto en eso? Deporte Total pudo conocer que la situación de Piero Quispe no es tan compleja, pero tampoco segura. Es un hecho que el peruano tiene contrato con Pumas hasta diciembre del 2026 y, como tal, debe cumplir con esa obligación. No obstante, también es real que está en la búsqueda de un equipo donde pueda tener continuidad, sabiendo que el plantel se reforzó con Aaron Ramsey, ex Arsenal, para ganar el Torneo Apertura de la Liga MX.

Fuentes cercanas al club confirman que “no están cerrados a escuchar ofertas” por Piero Quispe, quien cumple su segundo año en el cuadro universitario. Para Pumas, el peruano es un “jugador transferible” y están abiertos a recibir propuestas por él. La última en llegar fue la de Huracán de Argentina, pero no convenció a la directiva y se descartó.

Es más, Jonathan Córdova, representante del futbolista, contó detalles al respecto. “Recibimos una propuesta desde un club de Argentina, la llevé al Pumas, pero la respuesta fue negativa”, reveló a ‘EntreBolas’. De acuerdo a la versión del agente, Quispe es una pieza importante para el club y quieren contar con él. Además, el propio jugador está contento con su presente en la liga mexicana.

DT pudo conversar con algunos periodistas mexicanos que conocen la actualidad de Pumas y aseguraron que no habrá un pronunciamiento oficial de parte de la directiva del club sobre el futuro de Piero Quispe. Para ellos, el jugador tiene contrato vigente y debe cumplirlo; sin embargo, están dispuestos a recibir propuestas de otros equipos interesados en el peruano.

Omar Martínez, periodista mexicano, cuenta que el representante de Quispe es quien está buscándole otro equipo y no el propio club universitario. “Tiene contrato vigente. Yo creo que es un tema de su agente, no tanto de Pumas. Lo quiere mover a algún otro equipo. Hasta ahora no hay nada por él. Sigue en Pumas hasta que haya una oferta formal”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo Celorio, reportero de TUDN de México, menciona que una posible salida de Piero Quispe liberaría una plaza de extranjero en Pumas. “Solo te permiten tener nueve como máximo en el plantel. Podría dejar libre un cupo libre para que el comando técnico evalúe otras opciones”, expresó. Actualmente, el combinado felino ya completó todos los cupos, incluyendo al volante peruano.

Piero Quispe solo ha participado en 9 de los 13 partidos de la selección peruana en el 2024. (Foto: AP) / Natacha Pisarenko

¿Cuál es el presente de Piero Quispe en Pumas?

Más allá de su futuro, Piero Quispe ha sabido sacarle provecho a las oportunidades recibidas desde que llegó a Pumas. En su segundo año en México, el volante peruano ha sido titular en 46 partidos de los 64 que jugó hasta hoy. Es decir, inició las acciones en el 71% de los compromisos disputados con su equipo. Esa cifra lo posiciona como un elemento importante dentro del plantel hasta la última temporada, aunque la situación puede cambiar para el presente curso.

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos Liga MX 54 5 1 3310′ Concachampions 6 - - 481′ Leagues Cup 4 - 1 221′

Teniendo como prioridad ganar títulos, Pumas ha sacado la billetera para reforzarse con Aaron Ramsey, el galés que jugó en el Arsenal y que es la competencia directa de Piero Quispe. El club también tiene fichó al extremo ecuatoriano Pedro Vite, con quien se completó los nueve extranjeros. Eso sí, desde la institución no descartan sumar un foráneo más y allí el peruano es uno de los candidatos a salir.

¿Universitario es un posible destino? El rumor había cobrado fuerza hace unas semanas, pero no pasó de allí. Desde el cuadro crema no lo han buscado, aunque siempre hay un contacto cordial entre ambas partes. Recordemos que la U tiene un 10% de los derechos de formación del jugador y se beneficiará con una futura venta. Para el volante, su prioridad es continuar en el plano internacional. Lo que venga después ya se verá.

