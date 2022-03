Conforme a los criterios de Saber más

Anderson Daronco, ese árbitro brasileño con brazos de Popeye, ha pasado a ser el gran villano del pueblo peruano. Perú perdió 1-0 en Montevideo ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022, pero la imagen que nos queda es esa del minuto 91, la del posible gol del empate.

Llevamos horas viendo la misma foto desde todos los ángulos posibles: Sergio Rochet —vaya apellido para no quedar en evidencia— detrás de la línea de su arco tras no poder conjurar un centro de Miguel Trauco en los descuentos.

Es difícil hablar de robo, cuando todavía no hemos escuchado la conversación de Daronco con sus colegas del VAR, pero vaya que es cuestionable que no haya parado el partido. No hubo ningún gesto de duda para evitar sospechas. Los hombres de Ricardo Gareca tenían reparos para reclamarle airadamente, pues una tarjeta amarilla los sacaría del duelo final ante Paraguay.

Estas imágenes del gol anulado a Perú en Montevideo creo que dejan resuelta la polémica. pic.twitter.com/9hZsZQBVAw — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 25, 2022

La polémica, llamémosla así aunque nos cueste, es una bofetada para esos dos mil peruanos que se quedaron con la garganta raspada en el Centenario. Entre ellos, ese compatriota que, con su cédula uruguaya, logró que 35 hinchas no pagaran trescientos dólares. O aquellos que limpiaron toda la basura que dejó el banderazo en la previa o incluso ese otro peruano que en su locura vendió su anillo de bodas.

Gracias a este equipo imperfecto que en cada partido nos da lecciones de sacrificio. Allí está Lapadula al que le debemos una rinoplastia. Carrillo, el cimbreante Carrillo, al que ya no podemos decirle que le extirparon el corazón. O Tapia, que tuvo que multiplicarse para cubrir los vacíos que dejaron Peña y Yotún, dos ‘pisteros’ que nunca pudieron pisar el balón.

Perú fue, nuevamente, un derroche de voluntades. Quedó clarísimo que ‘Canchita’ Gonzales no puede ser suplente, y menos de dos volantes trotones que venían con poco rodaje. Edinson Flores no siempre va a tener su fusil armado. Y, aunque Ormeño mostró una mejor versión, no tuvo ningún balón viboreando en el área, como en la Liga mexicana.

La selección peruana reclamó un gol por una jugada polémica que pudo ocasionar el empate de la Blanquirroja en el Centenario.

Más allá de la derrota ante Uruguay con el solitario gol de De Giorgian Arrascaeta, dependemos de nosotros mismos. Si doblegamos a Paraguay este martes en Lima, el repechaje será nuestro. No tenemos la necesidad de sacar la calculadora. Lo positivo, en medio de la rabia: acabamos el partido sin ningún amonestado. Lo preocupante: André Carrillo está tocado y Advíncula quedó con algunas molestias.

Es un exceso pedirle a un equipo que nos resuelva la vida. Pero ya no solo se trata de nosotros, sino de ellos. Principalmente de ellos, quienes con la pelota, ese objeto atávico que se fue transformando con el mundo, merecen que este sueño interminable se prolongue.

En cuanto a Anderson Daronco, quien ya favoreció misteriosamente a los ‘charrúas’ en el pasado, démosle por ahora el beneficio de la duda. Solo por ahora. De lo contrario, pasará a engrosar la larga lista de canallas que han ensuciado el fútbol.

VIDEO RECOMENDADO

El último partido de la ‘blanquirroja’ rumbo a Qatar 2022 tendrá todo el apoyo de los hinchas. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció cómo se manejará la venta de entradas. ¿Cómo conseguir boletos? aquí te lo contamos.

TE PUEDE INTERESAR