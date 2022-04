Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana despierta las emociones de todo el país. Muchos ya se ven en el Mundial, pero antes hay que superar la parada llamada Repechaje. El 13 de junio en Doha la Bicolor debe enfrentarse al ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Superando ese encuentro, seremos mundialistas en Qatar 2022.

Con la confianza y el optimismo de superar el repechaje -sabiendo que eso es lo más importante ahora para la selección peruana, conversamos con cinco personajes vinculados al fútbol que nos dan su opinión de lo que le espera a Perú en el Mundial.

OPINIONES

“No es un grupo muuuuuy difícil”

Ivy Pozo Zerga – Periodista GolTV Latinoamérica

“Primero que nada, es el repechaje. Pero se trata de un grupo donde está el último campeón del mundo, Dinamarca y Túnez. Creo que la vamos a tener complicada, pero ya le hicimos la lucha a Francia. Túnez tiene la mayoría de los jugadores en su liga, y tiene a un chico de 19 años que está en el Manchester United. A Dinamarca veremos. Tiene la vuelta increíble de Eriksen y vamos a tener que lucharla.”

“No es un grupo muuuuy difícil, pero confío en que, si Perú clasifica al Mundial, se puede clasificar a octavos. Ganarle a Túnez y dar la sorpresa con Dinamarca. Sería lindo ganarle. Francia ni qué decir. Confío en eso”





“Ver el grupo es la mejor motivación para el repechaje”

Gustavo Zevallos – Directivo de fútbol

“Primero es lo primero. Los que vienen jugando están a la altura de lo que necesita la selección en este momento y hay un gran liderazo de parte de Ricardo Gareca. Me gustaría enfocarme en el repechaje, pero si fuese positivo, son dos rivales que ya conocemos. Ver el grupo donde te toca, qué mejor motivación que jugar un mundial que frente a Mbappé y las figuras de Dinamarca. Es verdad eso de las revanchas, y ya se va con la experiencia del Mundial, de conocer. Lo enfocas de otra marea. Si después de 36 años los enfrentaron sin ningún reparo, sin ningún complejo”.

“Perú puede hacer un buen papel”

Alonso Contreras – Area Sports Network

“Es un grupo que ya conocemos del mundial pasado. Muchos peruanos esperan con ansias ese repechaje y hay ganas de ganarle a Dinamarca, ya conocen a Francia y saben que se le puede jugar a buen nivel. Túnez es ganable. La revancha está con Dinamarca, sacar ahí esos seis puntos. Con buen roce, buen fogeo, Perú puede hacer un buen papel en el Mundial, que es ideal para todos. Es empezar a dejar un legado para el futuro, que el futbolista peruano da muchas oportunidades, presenta un buen fútbol y es vitrina en cualquier liga”

“Esta selección llega más curtida”

Daniel Kanashiro - DirecTV

“Me gusta el grupo dónde podríamos caer. Cambias Túnez x Australia y las posibilidades son las mismas que en Rusia. ¿Qué te dice la teoría? Que Francia es el primero y la clasificación te la juegas frente a Dinamarca... entendiendo que Túnez es la Australia de hace 4 años. ¿¿¿Hay diferencias del 2018 al 2022??? Sí... creo que la selección llega más curtida para afrontar este Mundial con casi la misma base y habiendo ampliado el universo de jugadores. Hoy tienes a un “Canchita” Gonzáles, Gabriel Costa, Luis Abram, Sergio Peña que no fueron parte de ese plantel y por encima de ellos un Lapadula que pasa a tomar la posta de Guerrero y Farfán en su momento”

“Eso en lo objetivo. En lo subjetivo... dicen que el fútbol da revanchas cuando menos lo esperas y cuando más lo requieres. Es el momento de intentar ganar “nuestra final” frente a Dinamarca (si nos invitan a la fiesta) ya no en el primer partido, si no en el último del grupo ya con las cartas de todos sobre la mesa. Hoy he tenido un dejavu de hace 4 años... solo que este año ojalá el penal sea gol y el palo diga que sí”

“El fútbol está en deuda con Perú”

Fernando Gimeno - EFE

“Sin duda creo que el sorteo de hoy es la mejor prueba de que Perú está destinado a clasificar para este Mundial. El destino ha juntado de nuevo a Perú con Francia y Dinamarca para que se enfrenta a ellas si todo sale bien en el repechaje”

“Creo que el fútbol está en deuda con Perú después del sabor agridulce de último Mundial y esta es la mejor oportunidad para cobrarse la revancha y llegar más lejos en una Copa del Mundo. Perú ya demostró que puede competirle tanto a Francia como a Dinamarca, así que espero que esta vez, si todo va bien y logra su cupo, pase a la siguiente fase. Túnez también será una selección complicada, pero creo que bastante más accesible que las otras dos”

