Selección peruana: una explicación a la convocatoria de Ricardo Gareca para la Copa América

Mediodía de otoño en Videna. Cielo gris muy limeño y lo único que calienta es la expectativa por conocer la lista definitiva de la selección peruana para la Copa América Brasil 2019. Ricardo Gareca se acerca al micrófono en el auditorio del complejo deportivo de la FPF y comienza a nombrar a sus 23 jugadores para el torneo continental. La nómina despertará más de un debate. Aquí ensayamos una explicación para esta lista con varias novedades.

-Los mundialistas

Son en total 17 jugadores que fueron a Rusia los que hoy ven renovada la confianza de Ricardo Gareca. Son una base difícil de romper salvo ocurran dos variables: una lesión complicada o una larga para futbolística. Además 14 de este grupo que irá a la Copa América, es parte del proceso desde la Copa América Centenario 2016. Son casi 36 meses sin que se modifique mucho esa base. Para las próximas Eliminatorias Qatar 2022 veremos a la mayoría de estos nombres salvo que ocurran las situaciones mencionadas. Miguel Trauco califica como una excepción a la regla, debido a que nunca se consolidó como titular en el Flamengo, sin embargo, es un insustituible para Gareca hasta hoy.

-El retorno

El defensor Carlos Zambrano encabeza la lista de novedades en esta convocatoria. Un regreso al plantel después de tres años. No fue sencillo para el ‘León’ firmar su retorno, sobre todo después de haber recibido críticas por temas de disciplina y falta de compromiso. Sus estadísticas deportivas hoy lo favorecen: 500 minutos en el campo en los últimos 7 partidos de su club Basilea en Suiza. Estas cifras son muy similares a las que tuvo Jefferson Farfán a mediados del 2017, cuando Gareca decidió el regreso del delantero del Lokomotiv.

Dos miembros del comando técnico, Néstor Bonillo y Sergio Santín, viajaron a Suiza y estuvieron cinco días haciendo el seguimiento de la evolución de Zambrano. Lo vieron jugar en el campo y hasta tuvieron reuniones con el comando técnico del Basel. En un contexto con Alberto Rodríguez lesionado y Christian Ramos aún lejos de su mejor versión por falta de continuidad, la experiencia de Zambrano en defensa se hace justa y necesaria.

-Los Sub 20

Un jugador del último plantel Sub 20 viajará a la Copa América 2019: Jesús Pretell. Este caso sí merece una explicación especial. Es cierto que su consolidación recién se ha concretado en las últimas semanas con el repunte internacional de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana. Sin embargo, hay que precisar dos temas con respecto a este volante de contención: su desempeño ha sido sostenido en las últimas dos temporadas, primero con la San Martín y ahora con Cristal. Además, lo de Pretell no solo fue rescatable en el Sudamericano Sub 20, sino que fue uno de los jugadores de la categoría que más llamó la atención de Gareca en los entrenamientos de la selección peruana en Rusia (no olvidemos que un grupo Sub 20 viajó al Mundial para desempeñarse como sparring de los mayores).

-Otras cuatro novedades

Patricio Álvarez sí le ganó el cupo sobre la hora a José Carvallo como tercer arquero. Las razones están relacionadas a sus actuaciones en los últimos dos meses, su crecimiento sobre todo en la Copa Sudamericana y también su buen juego con la pelota en los pies.

Luis Abram quedó fuera por muy poco para el Mundial de Rusia. Su continuidad con Vélez Sarsfield y su polifuncionalidad como zaguero y lateral han determinado que pueda viajar a Brasil 2019.

Alexander Callens se metió en la lista sobre la hora, disputaba un lugar hasta el cierre de la lista con Marcos López. El defensor, quien ha mantenido regularidad con el New York City, tendrá su primera oportunidad en un torneo largo con Gareca. Siempre estuvo en un universo de 30 jugadores, pero ahora ya pudo entrar a un grupo de 23.

Christofer Gonzales llega a la selección peruana como una variante de extremo izquierdo (podríamos decir que será el reemplazo directo de Edison Flores). Lo de ‘Canchita’ también se explica con su correcto desempeño con la camiseta de Sporting Cristal y con una cualidad que se ha acentuado: el contacto con el gol.