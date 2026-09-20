La selección peruana sufrió una baja de última hora antes de iniciar su gira por Norteamérica. Fabio Gruber fue desconvocado por una lesión, según confirmó este domingo la Federación Peruana de Fútbol (FPF), obligando al técnico Mano Menezes a cambiar sus planes para los próximos amistosos de la Bicolor.

La ausencia del defensor del Mainz 05 de Alemania obligó al comando técnico a reaccionar rápidamente. Para ocupar su lugar, la FPF anunció la convocatoria de Alfonso Barco, volante del HNK Rijeka de Croacia, quien vuelve a tener una oportunidad dentro del proceso que encabeza el entrenador brasileño.

Gruber llegaba a esta convocatoria después de haber sido considerado por Menezes entre los 26 futbolistas llamados para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El zaguero había sido incluido en la lista anunciada el pasado 17 de septiembre.

La lesión se produjo después de su participación con el Mainz 05. Gruber fue titular el sábado en la victoria por 4-3 ante Borussia Mönchengladbach, pero terminó con molestias que finalmente le impedirán incorporarse a la selección peruana para los compromisos de la fecha FIFA.

Con la llegada de Alfonso Barco, el técnico Mano Menezes suma una nueva alternativa para la gira internacional. El futbolista formado en Universitario tendrá así otra oportunidad para mostrarse con la Bicolor, mientras Perú se prepara para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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