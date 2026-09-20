El defensor del Mainz 05 quedó fuera de la gira de Perú por una lesión y Mano Menezes ya tiene reemplazo. (Foto: Getty Images)
El defensor del Mainz 05 quedó fuera de la gira de Perú por una lesión y Mano Menezes ya tiene reemplazo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La selección peruana sufrió una baja de última hora antes de iniciar su gira por Norteamérica. Fabio Gruber fue desconvocado por una lesión, según confirmó este domingo la Federación Peruana de Fútbol (FPF), obligando al técnico Mano Menezes a cambiar sus planes para los próximos amistosos de la Bicolor.

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