“Fabio Gruber inspira y es un líder nato”: Miroslav Klose, el legendario goleador de los mundiales sobre su pupilo y reciente convocado a la selección

Klose disputó cuatro mundiales entre el 2002 y el 2014, en este último disputado en Brasil, se dio el gusto de anotar el 2-0 en un partido que ya es parte de la historia: el 7-1 de Alemania en semifinales. Ese gol también fue el último que marcó en Copas del Mundo. Luego del retiro, en el 2016, empezó a labrarse un camino como entrenador.

Hoy dirige un club histórico como el Nuremberg y apuesta incondicionalmente por Fabio Gruber, el capitán más joven en la segunda división alemana. Aunque ya no es futbolista, sigue siendo igual de complicado contactarlo. Sin embargo, este Diario consiguió conversar un poco sobre su pupilo y nueva joya de la selección peruana.

“Fabio es un jugador muy fuerte en el uno contra uno. También está muy alerta cuando el rival juega balones largos y anticipa las situaciones con gran habilidad”, explica Klose al referirse al rendimiento defensivo de Fabio Gruber en exclusiva con El Comercio.

Asimismo, Klose rescata las cualidades que tiene Fabio Gruber para ser útil en su equipo. “Con el balón, muestra compostura y contribuye a una construcción sólida, tanto con pases cortos como con balones largos”, agrega.

El técnico de Nuremberg menciona otras cualidades de Fabio Gruber que hace que el defensa sea bien considerado en el equipo. “Fabio Gruber predica con el ejemplo. Inspira a sus compañeros con su carácter positivo y, como cocapitán, es un líder por naturaleza”, afirma.

Finalmente, Miroslav Klose, quien lo ve en el día a día a Fabio Gruber reconoció que el zaguero alemán de ascendencia peruana tiene cosas por mejorar para ser un jugador de élite: “En cuanto a mejoras, necesita trabajar en su pie izquierdo”.

