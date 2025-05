Habla bien el español, ha estado ocho veces en el Perú (la última en junio del 2018), conoce Cusco y Machu Pichu, entre algunos destinos que ha visitado de nuestro país, y desde niño siguió las carreras de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán en la Bundesliga. Se llama Fabio Gruber, es alemán de nacimiento, cuenta con raíces peruanas y sueña con ascender a la Bundesliga con el 1. FC Nürnberg ¿Y un posible llamado para entrenar con la Selección Peruana? El central, de 22 años, confiesa que lo “llenaría de orgullo” pero –por ahora- se concentra en el último partido de la temporada (Brunswick) y lo que será la próxima campaña para encaminar su misión, el de la plantilla y la de su DT, Miroslav Klose: regresar a su equipo a élite del fútbol teutón, algo que no ocurre desde el 18/19.

El 1. FC Nürnberg es uno de las instituciones más tradicionales de Alemania. Fundado el 4 de mayo de 1900, el club ha ganado ocho campeonatos, incluyendo una Bundesliga (1967/68) y cuatro copas nacionales –la última en la temporada 2006/07. Definitivamente, tiene mucha historia. A pesar de haber pasado seis temporadas en la 2. Bundesliga, el club mantiene un promedio de asistencia superior a los 35,000 espectadores. En esta ciudad de más de medio millón de habitantes, Fabio continúa su camino en el fútbol profesional, con la firme intención de avanzar paso a paso en su carrera. En la entrevista con El Comercio, el defensor habla sobre varios aspectos de su experiencia hasta el momento.

Noto que hablas muy bien el español...

Es por mi mamá, aunque tengo acento alemán. En casa hablo español con mi mamá. Sé que no lo hablo perfecto, pero me esfuerzo. Tengo familia en Lima, pero nací aquí. Tengo recuerdos maravillosos de Perú, estuve en Machu Picchu, Cusco, vi muchos lugares porque Lima es muy grande. Cada vez que fui, me gustó. Mis abuelos ya no viven, pero aún mantengo contacto, y mi familia sigue allí.

¿Cómo se dio el contacto con el 1. FC Nürnberg para jugar en la 2. Bundesliga?

Con la ayuda de mi familia y mi representante hablé con el club. Fue un proceso de varios pasos. Sabía que sería un gran salto pasar directamente de la Regionalliga al 1. FC Nürnberg. Tenía que ir paso a paso. Por eso primero fui a Verl en la 3. Liga, y en invierno se dio el contacto con Nürnberg, y decidí venir aquí.

¿Cómo ha sido tu periodo de adaptación en la 2. Bundesliga? ¿Qué metas te has trazado para la siguiente temporada y cómo te ves en el futuro?

Nürnberg es un club con mucha tradición e historia. Al principio fue un poco difícil, pero ahora va bien. El club y los jugadores son muy buenos. Mi gran objetivo es jugar algún día en la Bundesliga. El 1. FC Nürnberg está siguiendo un camino interesante y está en desarrollo. Por eso, para mí se trata de avanzar junto con el club.

Has superado una lesión y ahora usas una máscara...

Ese tiempo muy duro, no podía hacer nada en seis semanas. No pude hacer deporte. Fue muy fuerte para mí, pero con esa máscara, me siento más seguro. No sé si la vaya a dejar algún día, pero veamos cómo será en el futuro. En el camino, tendré más confianza.

Esa misma confianza que ganaste después de tu primer gol en la 2. Bundesliga y seis partidos como titular seguidos en el club...

Me siento muy bien, la calidad es muy alta. Seis veces como titular en un club como este es importante, voy por un buen camino. Klose te enseña mucho, tiene mucha experiencia, sabe qué decir, nos ayuda a afrontar situaciones difíciles en el partido. Él es muy bueno para nosotros, sobre todo porque somos muchos jóvenes (la plantilla tiene 24.1 años de promedio). Ahora hay que ganar el último partido.

Para quienes en Perú no te conocen: ¿cómo describirías tu estilo de juego? ¿A quién seguiste especialmente en el fútbol?

Me gusta jugar con el balón, no tengo miedo de conducirlo y me gusta medirme con los mejores. Sé lo que puedo rendir y de lo que soy capaz. Como jugador, en su momento observaba mucho a Philipp Lahm en el Bayern Múnich. Era bueno y fuerte con el balón. Es un ídolo aquí en Alemania.

Fabio Gruber cumple 23 años el 3 de setiembre del 2025. (Foto: Getty Images) / Alexander Hassenstein

Hace tres años, el entonces jefe del área de reclutamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Pablo Bossi, se refirió al futbolista cuando tenía 19 años y jugaba en las divisiones menores del Augsburgo. “Es categoría 2022, estuvimos siguiéndolo, es un chico que tiene condiciones de pertenecer a una selección”, comentó el DT que ahora está a cargo de UTC de Cajamarca. Consultado sobre ese momento, Gruber respondió en cuanto a la Selección Peruana.

“La comunicación en ese momento fue más a través de mi representante. Hubo contacto con la federación y un buen intercambio. Sin embargo, en ese momento, debido a las reglas de la 3. Liga y al calendario de partidos, una convocatoria Sub20 fue difícil y por eso no se concretó. Pero mi agente sabe lo que sucede. Hasta ahora no ha habido un nuevo contacto, ni conmigo ni con mi agente”.

Pero, de haber un llamado, ¿tienes un interés de jugar con la Selección?

Hasta ahora no lo he pensado de forma tan concreta, ya que soy nuevo en el 1. FC Nürnberg y quiero consolidarme aquí primero, sin pensar demasiado en el futuro. La base de todo es rendir bien aquí. Pero sí quiero dejar claro que me sentiría muy orgulloso si me convocaran. Por ahora, simplemente voy a seguir trabajando duro para desarrollarme lo mejor posible y ya veremos qué trae el futuro.

