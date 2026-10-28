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Resumen

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En ocho partidos con la Bicolor, Mano Menezes ha logrado solo un triunfo. (Foto: Getty Images)
En ocho partidos con la Bicolor, Mano Menezes ha logrado solo un triunfo. (Foto: Getty Images)
/ Evan Bernstein
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Seis meses después de la llegada de Mano Menezes, la selección peruana continúa en la búsqueda de una identidad. El técnico brasileño ha tenido distintas pruebas desde su debut y, trase una gira internacional, la realizada en Norteamérica, se ha evidenciado principalmente que falta mucho por hacer.

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