Seis meses después de la llegada de Mano Menezes, la selección peruana continúa en la búsqueda de una identidad. El técnico brasileño ha tenido distintas pruebas desde su debut y, trase una gira internacional, la realizada en Norteamérica, se ha evidenciado principalmente que falta mucho por hacer.

La derrota por 4-1 ante Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa algunas interrogantes sobre el funcionamiento de la Bicolor, mientras que el duelo ante México con un empate 1-1, en un partido qué dejó mejores sensaciones tanto colectivas como individuales representaron una nueva prueba para un equipo que todavía está en etapa de evaluación. Luego vinieron los olvidables 2-0 ante Canadá y Colombia.

¿Hay ya una intención de juego reconocible? ¿Quiénes forman la base de este nuevo proceso? ¿Y qué jugadores podrían estar faltando en las convocatorias? Consultamos a cuatro voces vinculadas al fútbol peruano para conocer su mirada sobre el presente de la selección: Miguel Rebosio, exseleccionado peruano; Fernando Egusquiza, periodista de Latina TV, Daniel Kanashiro, de Liga 1 y Erick Osores de América TV hablan al respecto en esta encuesta realizada por El Comercio.

¿Cómo podríamos definir la intención de juego de Perú, tras 6 partidos con Mano Menezes? ¿Cuál es la base? ¿qué jugadores “faltan” realmente en sus convocatorias?

Miguel Rebosio - exseleccionado peruano

1) Cada rival es diferente, porque cada convocatoria también es diferente, hoy no se juega por puntos, pero el sistema que quiere derrepente no va para jugar con extremos .

2) La base obvio es Gallesse,Yotun, Carrillo,Lapa y Araujo. De los convocados.

3) Falta un diferente tipo Cueva

Fernando Egusquiza - periodista de Latina Deportes

1-Mano Menezes mantiene la idea con la que llevado toda su carrera. Es un técnico conservador, que prioriza defender con orden, no se obsesiona con la posesión y busca ser efectivo en las pocas ocasiones que se le presenten a Perú.

2-La base de la selección es lo que nos ofrece la Liga 1 u como sabemos no es la mejor liga de Sudamérica. Es un plantel con mucha escasez, sin jugadores importantes y que tiene en los ex mundialistas Gallese, Araujo, Cartagena y Yotún, al que hay que sumarle a Lapadula, como los referentes.

3-Ni faltan muchos porque el universo es pequeño pero jugadores como Tapia no pueden dejar de estar. Luego hay que volver a la Liga 1 y ver qué nos puede dejar cada dos o tres meses que haya una convocatoria.

Selección Peruana. (Foto: FPF)

Daniel Kanashiro - periodista de L1 Max

1.- Estamos en ese camino. Contra selecciones fuertes me quedo con el primer tiempo ante USA. Falta verlo protagonista, falta la obligación de defender un resultado a favor o pasar por encima al rival. Circunstancias del juego que aún no he ido visto y para eso deben servir estos cuatro partidos de esta gira.

2.- Base todavía no hay. Espero ver en acción a todos los convocados y en Noviembre ir descartando nombre e ir ratificando nombres para formar esa base.

3.- Ahí tengo la convicción que Mano que Mano está conociendo el mercado local y a los de afuera. Confío en su capacidad de elección de acuerdo a sus necesidades.

¡𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗮́𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🇵🇪❤️‍🔥 #LaBicolor 🇵🇪 vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia 🇧🇴 en un nuevo amistoso internacional en Lima 🏟️ #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/Dj00pynWTV — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 16, 2026

Erick Osores - periodista de América Deportes

1. Menezes había prometido un equipo que ante todo defienda bien y que no deje de atacar. Mucho tiene que ver, creo yo, mucho tiene que ver con haber visto un equipo sumamente intenso y creo que eso ha sido positivo, ha sido, ¿no?, para destacar. El equipo peruano ha corrido como se corre en el mundo, ¿no? Yo creo que nadie esperaba eso, un Perú bastante comprometido, agresivo y en verdad eso es un paso adelante.

2. Hay que tener paciencia, esa es la verdad, porque esto empieza en un año. Ahí es la hora de la verdad, tenemos que llegar lo más afiatados posibles a ese partido sabiendo todas nuestras carencias, todos nuestros problemas de edad, ¿no?, de jugadores que ya están al borde del retiro, sabiendo todo lo que cargamos, la cruz que cargamos, Menezes tiene que lograr de aquí a un año que Perú sea un equipo identificable, ¿no?, que está bien, que sea guerrero, que sea agresivo, pero que además de defender como viene defendiendo, que ha dado pasos hacia adelante, ¿cómo resolver arriba? No, no está fácil, la verdad. No va a acompañar esa dificultad de poder marcar, llegar, generar volumen de ataque, va a ser complicado.

Pero bueno, hoy día hay un resultado que creo que fue justo, ¿no?, con México un equipo competitivo, pero claro, jugamos un poquito más en campo propio y es que bueno, hay realidades, México es un mejor equipo que nosotros y con jugadores más consolidados, un equipo más competitivo, no de más calidad y Perú creo que hoy día se plantó bien, hubo buenos rendimientos individuales, me sorprendió Huamán, bien Garcés, bien Noriega, muy bien Huamán, me gustó mucho Huamán, yo creo que López también estuvo bien, ¿no?, demostrando la experiencia por ese lado izquierdo y bueno, después armó una mitad de cancha para correr a morir, una mitad de cancha que venía como andada por Ugarriza, que la verdad tiene tres pulmones, ¿no?, pero nosotros necesitamos pulmones, necesitamos más talento ahí, y ahí es cuando uno vuelve otra vez al principio, no es lo que te decía.

3. Falta mucho, bueno, no tenemos dónde más, hay que ver, yo pienso que tanto Da Silva, pero Da Silva tendría que correr como se ha visto hoy y él no es ese juego, pero igual me gustaría hacer una apuesta con él y después el muchacho de Alemania, Chávez, hay que capturarlo ya para tenerlo a mediano plazo entrando en la dinámica de la selección, esos son los jugadores que faltaría y bueno, tras seis partidos el balance sigue siendo desfavorable porque ha perdido, desfavorable porque ha habido digamos hasta cierto punto pues la búsqueda del once le ha ido costando, por ejemplo para mi Barco no tiene nada que hacer en la selección, pero él ha ido probando una desaprobación que en estos dos partidos que vienen podemos ver si vamos a poder evolucionar y dejar una base para la siguiente convocatoria.

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