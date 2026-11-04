Selección peruana: fecha y hora de la lista de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia en Matute. (Foto: FPF)
Selección peruana: fecha y hora de la lista de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia en Matute. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana viene alistando todos los detalles para lo que será la fecha FIFA de noviembre, que servirá como preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor enfrentará a Bolivia el viernes 13 en el estadio Alejandro Villanueva y existe expectativa por saber qué jugadores formarán parte de la lista de convocados del técnico Mano Menezes.

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