La selección peruana viene alistando todos los detalles para lo que será la fecha FIFA de noviembre, que servirá como preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor enfrentará a Bolivia el viernes 13 en el estadio Alejandro Villanueva y existe expectativa por saber qué jugadores formarán parte de la lista de convocados del técnico Mano Menezes.

En ese sentido, El Comercio pudo conocer que la nómina se dará a conocer este jueves 5 de noviembre a las 11:00 a.m. mediante las redes sociales de la selección. Posterior a ello, Menezes dará una conferencia de prensa para brindar mayores detalles de la convocatoria.

El amistoso contra Bolivia no solo será el penúltimo partido del año (en diciembre la Bicolor se medirá con Panamá en Cusco), sino también una oportunidad para reencontrarse con un triunfo y esarcir los últimos malos resultados que dejó la gira norteamericana.

Desde que asumió el cargo, Menezes ha dirigido ocho partidos con un saldo desfavorable: una victoria, dos empates y cinco derrotas. Por ello, es clave volver a la victoria jugando de local. “Nos va a brindar la oportunidad de plasmar nuestra idea de juego, plasmar la característica de las individualidades”, comentó Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, en Bicolor+.

Luego, agregó: “Será una lista acorde con lo que necesitamos hoy. Jugaremos un partido en esta fecha FIFA [...] Va a ser una buena experiencia para ir fortaleciendo la idea y poder comenzar a consolidar el estilo”.

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