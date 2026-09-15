La selección peruana volverá a la acción durante la próxima fecha FIFA con una exigente agenda internacional, que contempla cuatro amistosos frente a rivales mundialistas.

El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Estados Unidos y México en territorio estadounidense, antes de viajar a Canadá para disputar otro compromiso internacional.

La gira de la Bicolor culminará el 6 de octubre frente a Colombia, en Miami. Estos encuentros servirán para continuar evaluando al plantel de cara al próximo proceso eliminatorio.

Fechas y horarios de los amistosos de la selección peruana

26 de septiembre

15:30 | Estados Unidos vs. Perú - Interco Stadium (Florida)

29 de septiembre

20:00 | México vs. Perú - Sports Illustrated Stadium (Ne Jersey)

3 de octubre

13:00 | Canadá vs. Perú - Saputo Stadium (Montreal)

6 de octubre

18:00 | Colombia vs. Perú - Nu Stadium (Miami)