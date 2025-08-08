Felipe Chávez, la joya del Bayern que no quiso ‘Chemo’: ¿por qué no volvió más a la selección y qué tan cerca está del radar de Ibáñez?

Mientras en la Videna alistan las cosas para la reelección de Agustín Lozano por un periodo más, se van armando el proyecto para el Mundial 2030 y la idea del recambio generacional en la selección peruana sigue flotando en el aire, cruzando el océano Atlántico y a miles de kilómetros de Lima el nombre de Felipe Chávez empieza a ganar notoriedad en Alemania. ¿La razón? Su participación en la pretemporada del primer equipo del Bayern Munich bajo la dirección de Vincent Kompany y su reciente presencia en la banca de suplentes en un amistoso ante Tottenham, con miras a la temporada 2025/2026.

Con 18 años, el volante de raíces peruanas ha visto crecer su carrera profesional de forma acelerada. Destacó en las divisiones menores, la rompió en la Champions League Juvenil con goles y asistencias, firmó su renovación en junio pasado y hoy juega al lado de las principales figuras del Bayern. Todo en cuestión de meses. Pero, lo clave -y a la vez un desafío para la FPF- es reenamorarlo para que vuelva a ponerse la camiseta de la selección y asegurarlo de por vida.

¿Qué pasó con Felipe Chávez?

Quienes han visto jugar a Felipe Chávez estarán de acuerdo con lo que puede ofrecer en la Bicolor. Pablo Zegarra, su exentrenador, lo describió como un mediocampista con gran visión de juego y buena técnica para el control del balón. “Es espectacular, en el balón parado está al nivel de de Cristiano Ronaldo y ‘Ñol’ Solano”, comentó en ‘Entre Ceja y Ceja’. Tiene formación europea y fue convocado por ‘Chemo’ del Solar para los amistosos el año pasado de cara al Sudamericano Sub-20.

Aquí empezó la polémica. Después de haber disputado cuatro partidos de preparación con la selección, ‘Chemo’ no lo convocó para dicho torneo. En enero de este año y previo al inicio del Sudamericano, Del Solar explicó que Chávez (17) tenía dos años menos que los jugadores actuales y que había futbolistas con un mejor desempeño en la cancha. "Según mi criterio, puedo estar equivocado, hay chicos que están mejor que él y por eso no está en la lista final", justificó el entonces DT.

Lo que pasó en el Sudamericano todos lo sabemos: Perú terminó último del Grupo A con cero puntos, tres goles a favor y 11 en contra. Chávez, por su parte, terminó “decepcionado” por la decisión de ‘Chemo’ y se enfocó en su presente con Bayern Munich, abriéndole las puertas otra vez a la posibilidad de representar a Alemania, país en el que nació.

Pero había más. Según Fabián Chávez, representante y hermano del jugador, lo que selló el rompimiento entre Felipe y Del Solar fue una opinión sobre el sistema de juago que practicaba la selección (3-4-3). “Después de los amistosos en Uruguay y Chile, no hubo ninguna conversación con el DT [...] Felipe mencionó que sentía que por el sistema elegido el equipo no tenía la posibilidad de aprovechar el potencial de todos los jugadores. Esta opinión también compartieron varios compañeros en la Sub-20. Era para el bien del equipo”, reveló. En la Federación dicen que es un tema pasado.

Felipe Chávez renovó con Bayern Munich. Aquí al lado del director deportivo del club. (Foto: @FCBayernCampus)

¿Puede volver a jugar por Perú?

Desde enero hasta hoy, la comunicación entre la FPF y el entorno de Felipe Chávez fue poca. Recientemente, desde la Videna se han vuelto a poner en contacto con el jugador, pero no existe intención de sumarlo en el corto plazo a la selección peruana de mayores. Lo inmediato es la preparación para disputar las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay Paraguay en septiembre, y la decisión de Óscar Ibáñez es cerrar esta etapa sin grandes cambios.

Lo que sí es un pedido general es la incorporación de Chávez a la selección, teniendo en cuenta que en al FPF vienen armando el proyecto para el 2030 y la necesidad de un recambio generacional en el equipo es evidente. Precisamente, en partidos de alta exigencia como las Eliminatorias son oportunidades para probar nuevos jugadores, pasar la responsabilidad a los más jóvenes y ampliar el universo de seleccionados. Pero hoy no es prioridad.

Felipe Chávez jugó con la Selección Peruana Sub 20, pero no fue convocado para el Sudamericano de la categoría. (Foto: Getty Images)

Pese a ello, es urgente tener a un jugador como Chávez dentro del radar de convocados. Por reglamento FIFA, el jugador sigue siendo elegible por Perú y Alemania. Con la Bicolor -aunque corta- ya tiene una historia, solo hace falta recuperar ese feeling y volver a ponerse la camiseta nacional. Esa es tarea de Manuel Barreto, hoy jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Jugadores en los principales equipos del mundo no tenemos. Hay que sumarlos a todos.

Por ahora, Felipe Chávez está concentrado en su presente con Bayern Munich e ilusionado con jugar en el equipo principal. Ya dio el primer paso: ser considerado por Kompany en la pretemporada y salir en lista en el amistoso contra Olympique de Lyon. Falta el siguiente: su debut en la categoría absoluta, un hecho que lo acercará definitivamente a la Bicolor. El último jueves fue suplente ante Tottenham en un amistoso. Talento de sobra, solo debe esperar la oportunidad.

