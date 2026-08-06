Por José Antonio Bragayrac

Mientras el fútbol peruano atraviesa una crisis estructural de producción de talento -entre otras causas- por la ausencia de interés en invertir en el fútbol de menores (aún incipiente desde la FPF e insuficiente desde los clubes de la Liga 1), Felipe Chávez avanza en dirección opuesta. Según la última actualización de la página especializada Transfermarkt, el canterano del Bayern Múnich alcanzó un valor de 4 millones de euros, cifra que con 19 años lo convierte en el segundo peruano mejor tasado, solo por detrás de Erick Noriega (5 millones) e igualado con Marcos López (26 años) y Oliver Sonne (25 años). ¿Cómo es que elevó en tiempo récord su valor si apenas jugó en el Colonia y no ha vuelto a ser convocado a la selección peruana?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: