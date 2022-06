Se viene la Copa América Femenina 2022 y la volante que milita en el Sandvikens IF de Suecia confía en hacer un buen papel junto a sus compañeras para luchar por una clasificación mundialista histórica. Es su sueño y el de millones de peruanos. No será nada fácil, claro, pero dejará todo en la cancha para conseguir ese objetivo. Tendrán dos partidos amistosos, ambos ante México, este sábado y el próximo martes.

En esta entrevista con El Comercio, Claudia hace un pequeño repaso de su carrera, habla de sus metas con la selección nacional, confiesa su hinchaje por Alianza Lima y también tocó el tema de la falta de entrenadores en la rama femenina, que solo cuenta con Conrad Flores como técnico de todas las categorías.

— ¿Cómo empezó tu aventura en el fútbol?

Todo comenzó cuando era joven y mis abuelos querían que fuera jugador de fútbol.

— ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol universitario?

Estoy agradecida de haber podido jugar en una de las mejores conferencias en el fútbol universitario D1. Tuve un gran entrenador universitario, que me convirtió en una mejor jugadora, así que me alegro de haber sido entrenado por él durante 4 años. Me presionó mucho, pero sé que solo quería lo mejor para mí. Y antes de eso, también tuve un gran entrenador que me ayudó a convertirme en una jugadora versátil, que me ha ayudado mucho en mi carrera.

Claudia Cagnina jugando por el club universitario Saint John´s Red Storm

— ¿Visitaste Perú de niña? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

Sí, lo he visitado muchas veces desde que era niña, porque el lado de la familia de mi madre todavía vive en Perú. Me encanta todo sobre el Perú. Especialmente la comida y las playas.

— ¿Cómo nace el interés de representar a Perú, pese a haber nacido en Estados Unidos y tener nacionalidad italiana?

Uno de los amigos de mi madre, Alejandro Segovia, en ese momento conocía al director técnico de la Selección Peruana, así que fui a entrenar con ellos y les caí bien y me seguían invitando y pensé que era una gran oportunidad representar a Perú, un país que amo mucho.

— ¿Jugaste en las categorías menores de Perú?

No. Pero por suerte pude representar a la selección absoluta en la Copa América 2018. Pero mi hermana menor Grace ha representado a Perú en los Juegos Bolivarianos (sub-20) en Colombia.

Claudia Cagnina arribó a la capital y hoy se unió a los trabajos de la @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪, dirigida por Conrad Flores.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/XEAdaFqJEJ — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 20, 2022

— ¿Cómo te sentiste jugando tu primera Copa América con 20 años?

Fue un gran honor. Y estoy muy agradecida. También fue una gran experiencia de aprendizaje, especialmente jugando a nivel internacional entre otros grandes equipos y jugadores de Sudamérica.

— ¿Por qué no pudiste jugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019? ¿Qué sucedió?

Lamentablemente no pude asistir a los microciclos antes de los Juegos Panamericanos porque tenía mis exámenes finales y mi graduación de la universidad y no podía faltar a eso ya que es un hito en mi vida. Y por eso el entrenador dijo que no me podía traer a los Panamericanos ya que no podía asistir al microciclo en mayo.

Claudia Cagnina se graduó en mayo del 2019 | Foto: Difusión

— Fuiste la primera peruana en jugar la Champions. Cómo te sentiste ese 2019 con el FF Lugano 1976? ¿Qué representó para tu carrera?

Fue una gran sensación. Especialmente para mí y mi familia. F ue genial tener noticias sobre mí y trajo gran alegría y honor a mi familia. Y para mí representó que mi carrera tenía futuro.

— Todos estos años, has sumado mucha experiencia en Europa. ¿Cuánto crees que has mejorado?

Creo que me ha permitido conocer muchos estilos de juego, ya que he jugado en muchos países diferentes de Europa. Cada país tiene un estilo de juego diferente, así que creo que me ha ayudado a ser más versátil y también he aprendido mucho. Y creo que el fútbol sigue mejorando, lo cual es grandioso de ver finalmente en la rama femenina de este deporte.

— Has jugado en Suiza, Italia, Islandia, España y Finlandia. ¿Cómo ha sido tu vida en tantos países distintos?

Ha sido genial. Muchos altibajos, por supuesto, así es la vida. Sobre todo porque todas las culturas son muy diferentes, pero estoy agradecida por todas esas oportunidades.

— ¿Y cómo has logrado mantener cercana esa relación con Perú en medio de la lejanía?

La selección peruana realmente lo hace muy bien al mantenerse en contacto con los jugadores y monitorear nuestro estado físico y si tenemos alguna lesión, etc.

Claudia Cagnina fue la primera peruana en jugar la Champions League Femenina | Foto: Difusión

— ¿Cuáles son sus metas para la Copa América de este año?

Espero que podamos pasar la fase de grupos . Pero creo que deberíamos centrarnos principalmente en cada juego a medida que viene y ver cómo va desde allí.

— ¿Crees que Perú puede clasificar a su primer Mundial femenino?

Sí, todas tenemos ese mismo sueño de poder clasificar al Mundial. Creo que hemos mejorado mucho y eso me da mucha esperanza para el futuro de este equipo y creo que podemos lograr muchas cosas buenas juntas.

— ¿Qué otras metas te has propuesto alcanzar con la selección peruana en el futuro?

Solo espero que podamos trabajar juntos como equipo y lograr grandes cosas en el futuro. Mientras todas tengamos el mismo objetivo, estaremos en el camino correcto.

— Actualmente, ¿consideras que las cosas se están haciendo bien desde la Federación Peruana de Fútbol? ¿por qué?

Creo que las cosas han mejorado mucho, pero también creo que todavía hay margen de mejora. Y espero que aún podamos mejorar. Por ejemplo, más partidos amistosos para que podamos prepararnos para los torneos internacionales . Eso sería beneficioso para todas las categorías de edad, especialmente en el lado de las mujeres.

— ¿Qué piensas de que hoy todas las categorías del fútbol femenino en el Perú estén bajo la dirección de un solo entrenador?

Espero que la Federación pueda encontrar la manera de tener más entrenadores para que haya un entrenador para cada categoría, lo que puede beneficiar mucho más a los equipos, para que toda la selección pueda tener más microciclos con el DT Conrad Flores durante las fechas internacionales FIFA.

— Hay pactados dos amistosos contra México días antes de la Copa América. Y este año se están haciendo pocos microciclos. ¿Consideras suficiente y adecuada la preparación de cara al torneo?

Ojalá hubiéramos tenido más microciclos para poder practicar más como equipo. Pero estoy muy feliz de que podamos tener amistosos internacionales contra México, que es una gran competencia.

— ¿Eres hincha de algún equipo peruano?

Sí. Mi familia y yo apoyamos a Alianza Lima

— ¿Has tenido ofertas de clubes del fútbol peruano?

Tal vez en el futuro haya una oportunidad de poder jugar con Alianza Lima. Mi familia y yo apoyamos ese club al 100%. He hablado con ellos del futuro, pero nada seguro.

— ¿Cuál es tu principal sueño en este deporte?

Espero poder seguir jugando y disfrutar del juego que amo a un alto nivel.