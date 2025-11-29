Cómo Cusco se convirtió en el fortín de la selección femenina con una jugadora de altura y una de Champions para romper una racha de 19 años sin ganar

La sangre incaica que corre por la venas de cada una de ellas tuvo que juntarse en el Cusco para poder romper una larga espera, una mala racha que pesaba en la espalda de todo el fútbol femenino y que por fin se pudo quitar.

Perú venció 3-1 a Chile en la Ciudad Imperial con lo que logró ganar un partido oficial luego de 19 años. Sí, desde aquella victoria por 2-1 sobre Bolivia en la Copa América 2006 que la Bicolor Femenina no había vuelto a celebrar. Ni en las cinco Copa Américas que se disputaron ni en los Juegos Panamericanos en los que fuimos anfitriones en el 2019. Hasta ayer.

Y fue una victoria planificada porque la delegación peruana entrenó en el Cusco desde el pasado 16 de noviembre para poder adaptarse a las condiciones de jugar en altura. Con la llegada del técnico Antonio Spinelli se tomaron algunas decisiones y si bien los primeros pasos costaron (caída por goleada ante Colombia en la primera fecha y ante Panamá en amistoso), hay luz al final del túnel.

Se decidió jugar en altura para tener una ventaja por la localía. El club Cusco FC prestó sus instalaciones para que se pueda entrenar con tranquilidad. Así, desde hace dos semanas las convocadas de clubes peruanos iniciaron esos trabajos y desde el pasado fin de semana se integraron las chicas que vienen del exterior.

En la previa, el entrenador Spinelli dio luces de la decisión de jugar en Cusco. “Tenemos la planificación de seguir haciendo de local en el Cusco. Nos hemos sentido cómodos, a gusto con la adaptación. Los 3.300 metros es un factor que condiciona, por eso tuvimos la adaptación”, aseguró el técnico. A Chile le costó jugar en el Ombligo del Mundo.

La Bicolor femenina en sus entrenamientos en el Cusco. (Foto: FPF)

Por primera vez se juega unas Eliminatorias para llegar al Mundial y 9 selecciones de Sudamérica buscan los cupos (Brasil ya está clasificada como anfitrión). Solo serán ocho partidos, cuatro de local y cuatro de visita, y los dos primeros clasifican directo y el 3° y 4° van al Repecheke.

Perú busca esa oportunidad histórico y por eso miró al Cusco. “Vamos a utilizar las herramientas y recursos que nos brinda el caudal de jugadoras”, asegura el técnico. Por eso convocó a chicas de Melgar y UNSAAC del Cusco (Sarah Mamani, que ingresó ayer), y hasta x locales que ya saben jugar en altura por el torneo local.

Pero las chicas que vienen de afuera también se adaptan a la exigencia. Alesia García nació en Estados Unidos y actualmente juega en el Ferencvaros de Hungría. Llegó hace dos días al Cusco y ayer fue la encargada de abrir el marcador con un gran carrera.

“Alesia viene de jugar Champions”, recuerda Spinelli. Y sí. La peruana disputó la fase previa de la Champions Femenina con el Ferencvaros, que enfrentó al Racing Union de Luxemburgo (3-0) y al Dinamo - BSUPC de Bielorrusia (4-0) y luego, en la tercera ronda de clasificación, ya para meterse a Fase Liga, cayó a doble partido ante el Valerenga de Noruega por 3-0 y 2-1. De esos cuatro encuentros, Alesia disputó tres y marcó dos tantos, ante Racing y Dinamo.

Alesia García es de padre peruano. (Foto: AFP)

—El partido—

Perú salió al Garcilaso de la Vega con un once en el que habían seis chicas no nacidas en suelo peruano y Alesia García (Aurora, Estados Unidos) marcó el primer tanto. Pero fue una ‘local’ la que brilló. La arequipeña Raquel Bilcape fue imparable para la defensa sureña y no solo dio una gran asistencia a Campoverde para desnivelar el partido en el segundo tiempo, sino que se encargó de marcar el tercero que sentenció el resultado.

Raquel Bilcape, la goleadora del partido. (Foto: FPF)

El público local se emocionó con el ingreso de Shanda Mamani, jugadora nacida en el Cusco que juega en el UNSAAC. La cusqueña ingresó justamente por Bilcape para seguir con aire en el ataque y así evitar que Chile fuera en busca del empate.

Así, Perú logró su primera victoria en esta Liga de Nacional Femenina ya que lleva tres fechas (la Bicolor descansó en la segunda) y este martes visita Venezuela para seguir haciendo historia.

Spinelli asegura que seguirán jugando en altura. (Foto: AFP)

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.