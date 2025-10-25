“Creo en la futbolista peruana” y “con la infraestructura estamos maravillados”: Antonio Spinelli y su filosofía con la selección peruana femenina

La casa de la selección peruana femenina está en Chincha. En la Videnita, ahora sueñan las chicas que quieren clasificar al Perú a su primer Mundial a través de la Liga de Naciones femenina. Sueñan, en realidad, con algo más grande: ser quienes decidieron ser. No arrepentirse por elegir ser futbolistas. Pero al sur de Lima no solo crece nueva infraestructura, exclusiva para seleccionadas. También se construye el proceso de Antonio Spinelli. Tras dirigir en Argentina y México, camina por el predio y lidera el primer microciclo de su Bicolor, que ayer cayó ante Colombia en la primera fecha de las Eliminatorias (4-1).

Antonio, ¿qué rescata de estos primeros días de convivencia con el grupo?

Estamos contentos, con muchas ganas de trabajar y compromiso. Nos han recibido muy bien, no solamente desde lo humano, sino también en la parte profesional, en la parte del trabajo. Siento que ya empezamos con algunos ciertos automatismos de la idea del juego queremos empezar a implementar como selección. Ya empezamos a ver ciertos patrones de conducta que sentimos que lo vamos a lograr. Es un trabajo de paciencia. Es una carrera de resistencia y no de velocidad, pero creo que los crecimientos van a ser a paso agigantado.

Con la Liga de Naciones, ¿Cuál es el primer paso?

Cuando nacemos, lo primero que pasa es que nuestros padres nos llevan al registro civil a darnos un nombre, una identidad. Vamos a llegar con lo justo y quizás no con todo. Las condiciones ya estaban dadas. Hay que trabajar en función de eso y aceptar.

¿Qué identidad se busca construir?

Nosotros entendemos cuál es el ADN del fútbol peruano, el de buen trato de balón, el de iniciación, el de triangulación, el de buscar, el de jugar siempre con la pelota, el de tener un fútbol cautivante desde lo estético, un fútbol vistoso. Vamos a tratar de hacer un mix entre eso y nuestro modelo.

Antonio Spinelli es el nuevo entrenador de la selección femenina. Foto: FPF

¿Cuál es la fórmula?

También hay que tener una mirada mucho más macro, cómo se está jugando a nivel mundial y qué patrones tenemos que instaurar como equipo para competir mejor. Entre mi manera de sentir el juego y las características físicas y técnicas de la futbolista peruana, tenemos que armar un cóctel que sea provechoso y que nos ayude a acercarnos a los objetivos. Eso nos dará una identidad propia. Me gustaría que los sueños se transformen en una realidad.

¿Cómo encarar el torneo?

Creemos que uno de los dos cupos directos, en la lógica, siempre a priori, debería ser para Colombia. Ahora, nosotros con Perú queremos ese cupo. Creemos y estamos trabajando para eso. Pero como siempre le digo a la jugadoras: respeto a todos, miedo a ninguno. No podemos concebir sentirnos menos.

¿La ventaja que nos han sacado, se puede compensar once contra once?

Me parece que las características de las jugadoras son determinantes, más allá del sistema. Vamos a trabajar en eso, entendiendo que el tiempo es tirano y que nos apremia capitalizar cada momento que tengamos. Puede que lo demos todo y no alcance, pero tenemos que ir tranquilos a dormir y apoyar la cabeza en la almohada, que no nos debemos nada a nosotros, ni en lo individual ni en lo colectivo.

Perú cayó 4-1 ante Colombia en su debut en la Liga de Naciones. (Foto: La Bicolor)

¿Con qué se ha encontrado en Perú?

Vengo de una liga recontra competitiva, de un país que yo quiero muchísimo, como México, y no tienen un predio específico de fútbol femenino para las selecciones como el de Chincha. En Argentina también, el predio de AFA es espectacular, pero lo comparten. Con la infraestructura estamos maravillados.

¿A nivel de talento?

Nosotros creemos en la jugadora peruana. Después de estos primeros entrenamientos, estamos convencidos de que si trabajamos a conciencia, todos unidos, y confiamos, estamos mucho más cerca de lo que pensamos.

