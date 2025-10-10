Una selección femenina de todas las sangres: ¿Quiénes son las primeras convocadas de Spinelli y qué se juega Perú en la Liga de Naciones Conmebol?

Alba Soto tiene 16 años y viajó desde Arequipa. Shanda Mamani llegó de Cusco. Gavi Gonzáles cruzó el país desde San Martín y Dayana Vilca desde Junín. Las cuatro se encontraron en Chincha, en la Videnita, para el primer microciclo de Antonio Spinelli al mando de la selección peruana femenina. Nunca antes habían sido convocadas al equipo mayor.

Son 27 futbolistas de nueve clubes diferentes. Representan costa, sierra y selva. Tienen entre 16 y 30 años. Y comparten un objetivo que Perú persigue sin éxito por décadas: clasificar a un Mundial.

El gran objetivo

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 se celebrará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio. Para llegar ahí, Sudamérica tiene dos cupos directos y dos plazas para un torneo de repesca.

La Liga de Naciones Femenina CONMEBOL comenzará el 24 de octubre de 2025 y finalizará el 9 de junio de 2026. El formato es simple pero exigente: los nueve equipos se enfrentarán una vez, con cuatro partidos por país en casa y cuatro fuera. Los dos primeros clasificados irán directamente al Mundial. El tercero y cuarto participarán en el Torneo Clasificatorio de la FIFA.

Ese torneo de repesca reunirá a diez países: dos de AFC, CAF, CONCACAF y CONMEBOL, más uno de la OFC (Confederación de Oceanía) y otro de UEFA. La primera fase se jugará entre noviembre y diciembre del próximo año. Los dos mejores avanzarán a la fase final en febrero de 2027, donde se definirán los últimos tres cupos mundialistas.

Para Perú, la matemática es clara: ganar partidos en casa, sumar puntos de visitante y pelear los cuatro primeros lugares.

Las arqueras

Silvana Alfaro (23 años, Universitario) es la arquera con más rodaje internacional entre las primeras citadas. Fue la primera peruana en debutar en el fútbol argentino con Racing en 2020 y forma parte de la base de convocatorias desde hace años. Campeona con Universitario y aporta seguridad bajo los tres palos.

Jenyfer Loli (19 años) llegó desde Flamengo FBC Huancayo, donde está a préstamo en busca de más protagonismo a su corta edad. Su inclusión responde a la necesidad de tener arqueras con ritmo competitivo.

Kaylee Rybinski (16 años, Alianza Lima) es la apuesta más joven del puesto. Debutó en la Liga Femenina 2025 y representa el futuro que Spinelli, también coordinador de divisiones juveniles, quiere empezar a probar en el proceso mayor.

La defensa

Gabriela García (Sporting Cristal) es lateral derecha, convocada habitual que aporta experiencia en la banda. Olenka Gutiérrez (24 años, Sporting Cristal) es zaguera central sólida con salida de balón, figura celeste tras su paso por Mannucci.

‘Rosita’ Castro (30 años) arribó procedente de Argentina, donde juega para Huracán. Aporta su rodaje en el exterior. Juega de lateral, pero puede ser alternativa para el ‘Tano’ Spinelli como stopper. Fue campeona con Alianza en 2022 y 2024.

María Alejandra Espejo (18 años, Universitario) es lateral izquierda y también quiere ganarse un lugar en el equipo. Disputó dos Sudamericanos Sub-20 (2022 y 2024) y su nombre se empieza a repetir en los llamados a la Bicolor.

Shanda Mamani representa a UNSAAC y al fútbol cusqueño. Primera convocatoria para la defensa que ayudó a clasificar a su club a los play-offs. “El sistema del profe es distinto, se me da la oportunidad de jugar de carrilera y se me acomoda”, declaró tras el microciclo, ofreciendo señales de lo que busca el nuevo DT.

Belén Arguedas, surgida en Cristal, ahora referente de FC Killas, responde a su primera convocatoria para la mayor, mientras que Luana Chamochumbi (19 años, Universitario) completa las opciones en el fondo del primer llamado.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 ✔️🙋🏻‍♀️#LaBicolor Femenina Mayor 🇵🇪culminó su primer periodo de evaluación, que se realizó en La Videnita de Chincha.



La última jornada se realizó con una práctica de fútbol con jóvenes de la región.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/9R16whYwZd — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 6, 2025

El mediocampo

La volante combina minutos de juego y promesas. Colaboran en la medular con su experiencia Scarleth Flores (29 años), Sandra Arévalo (27 años) y Geraldine Cisneros (29 años). Tres de las 11 jugadoras cremas que han sido nominadas. Son convocadas habituales y saben lo que es jugar para Perú a nivel internacional, con pasado en Sudamericanos juveniles y a nivel Copa América. También quiere sumar desde ese sector Rubí Acosta (27 años, Sporting Cristal), volante creativa; y Jhosely Gamarra (23 años, FC Killas).

Dayana Vilca (17 años, Flamengo FBC) quiere ser la primera juninense en la selección mayor. Nacida en Aramachay, Jauja, representa el fútbol emergente del interior. Alba Soto (16 años, FBC Melgar) es la promesa más joven de la lista. Capitana de la Sub-17 en el Sudamericano 2025, suma 7 goles con Melgar. Su salto de juveniles a la mayor refleja la visión Spinelli.

Valerie Gherson (19 años, Universitario) fue clave para que Perú alcanzara el hexagonal del Sudamericano Sub-20 el año pasado. También destaca Raquel Bilcape (18 años, FBC Melgar), nacida en Ucuchachas, Arequipa, figura de la clasificación del Dominó a los play-offs de la Liga Femenina. Anotó el único gol peruano en la última Copa América.

El ataque

Xioczana Canales (26 años, Universitario) es delantera convocada desde 2019. Campeona con JC Sport Girls en 2017 y bicampeona con la ‘U’ en 2019 y 2023.

Cindy Novoa (30 años, Universitario) siempre puede sorprender por el centro. Multicampeona con las Leonas (2014, 2015, 2016, 2019 y 2023), su sabiduría y gol ancla el ataque.

Alondra Vilchez (28 años, Universitario), con tres títulos nacionales (2015, 2016 y 2019), quiere ser la goleadora y dar el salto definitivo en su carrera. Y también anhela ser la ‘9’ Alessia Sanllehi (21 años, Mannucci), artillera con pasado en Cristal y Universitario, donde salió campeona en 2023.

Además se mostraron en ofensiva Luz Campoverde (26 años, Universitario), clave en el campeonato de la ‘U’ en 2023 con 16 goles y Paloma Del Solar (20 años, UNSAAC), la goleadora cusqueña, y Margarita Vásquez, de la UCV trujillana; mientras que Gavi Gonzáles (Biavo FC) representó a la selva. Primera convocatoria para la jugadora sanmartinense, que tiene abiertas las puertas de la selección.

La mirada de Spinelli

“Nosotros entendíamos que si empezaba un proceso nuevo queríamos tener una mirada mucho más expansionista que centralizada”, explicó Spinelli a este Diario desde la Videnita sobre su primera convocatoria. “Perú tiene una vasta geografía. Tienes clubes donde juegan por la altura, otros a nivel del mar, otros en estados más tropicales, ciudades costeras, ciudades montañosas. Y si esas jugadoras no las traemos a selección, no las podemos evaluar”.

La lista refleja esa filosofía: nueve clubes representados, jugadoras de costa, sierra y selva, edades entre 16 y 30 años, mezcla de experiencia internacional con debutantes regionales.

“Queremos ver a todas, no queremos tomar decisiones sin conocer a las jugadoras, no solamente en la parte futbolística, sino también en la parte humana”, agregó el técnico argentino.

Lo que viene

La Liga de Naciones arranca el 24 de octubre. Perú enfrentará primero a Colombia en Medellín. Desde la FPF señalaron que el segundo microciclo de la selección sería del lunes 20 de octubre al martes 28. Perú descansa en la segunda jornada. La Bicolor femenina luego recibirá a Chile y visitará Venezuela en la última jornada doble del año.

Los partidos Fixture Liga de Naciones Conmebol Fecha 1 24 de octubre de 2025 Colombia vs Perú Bolivia vs Ecuador Venezuela vs Chile Argentina vs Paraguay

Fecha 2 28 de octubre de 2025 Paraguay vs Venezuela Chile vs Bolivia Uruguay vs Argentina Ecuador vs Colombia (Perú descansa)

Fecha 3 28 de noviembre de 2025 Perú vs Chile Paraguay vs Uruguay Bolivia vs Colombia Ecuador vs Venezuela

Fecha 4 2 de diciembre de 2025 Venezuela vs Perú Argentina vs Bolivia Chile vs Paraguay Uruguay vs Ecuador

Fecha 5 10 de abril de 2026 Peru vs Uruguay Paraguay vs Ecuador Colombia vs Venezuela Chile vs Argentina

Fecha 6 14 de abril de 2026 Perú vs Paraguay Bolivia vs Uruguay Venezuela vs Argentina Colombia vs Chile

Fecha 7 18 de abril de 2026 Venezuela vs Bolivia Argentina vs Colombia Uruguay vs Chile Ecuador vs Perú

Fecha 8 5 de junio de 2026 Bolivia vs Paraguay Argentina vs Perú Colombia vs Uruguay Chile vs Ecuador

Fecha 9 9 de junio de 2026 Perú vs Bolivia Paraguay vs Colombia Uruguay vs Venezuela Ecuador vs Argentina



La selección también chocará contra Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador en partidos que definirán si el país llega a su primer Mundial femenino.

Las convocadas al primer microciclo no serán todas las que viajen a la competencia. Spinelli tendrá que reducir la lista, evaluar rendimientos y tomar decisiones difíciles. En la cuenta también serán consideradas las jugadoras de Alianza que compitieron en la Libertadores y no estuvieron en Chincha. Pero tendrá opciones de todos los rincones del país.

Llegaron jugadoras de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, FBC Melgar, FC Killas, UNSAAC, Biavo FC, César Vallejo y Flamengo FBC Huancayo. La convocatoria dejó un mensaje: Spinelli quiere ver todo el universo a disposición.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.