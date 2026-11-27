La selección peruana femenina comenzó con buenas sensaciones su preparación internacional tras vencer 2-0 a República Dominicana en La Videnita de Chincha, bajo la dirección de Antonio Spinelli.
La selección peruana femenina comenzó con buenas sensaciones su preparación internacional tras vencer 2-0 a República Dominicana en La Videnita de Chincha, bajo la dirección de Antonio Spinelli.
Las juveniles Valeria Villar y Kaylee Hanna, ambas de 16 años y con raíces peruano-estadounidenses, protagonizaron el triunfo al convertir los goles del conjunto nacional.
Hanna inauguró el marcador mediante una destacada acción individual por derecha. La atacante superó a su defensora, ingresó hacia el centro y colocó el balón junto al ángulo.
El segundo tanto nació de una combinación entre Luana Chamochumbi y Alessia Sanllehi, quien asistió de cabeza a Villar. La defensora definió de derecha para sentenciar el resultado.