El vuelo Londres–Madrid dura casi tres horas. El Madrid–Lima, once más. Trece horas en total. Trece horas para pensar. Para repasar una y otra vez el video que cambió su vida: el momento exacto en el que Paula Holguín le cuenta a sus padres que acaba de ser convocada a la selección peruana, la selección del país de nacimiento de sus padres, pero el suyo también por el corazón. Las lágrimas de su papá, la emoción de su mamá, el grito contenido de una familia que vive en Londres, Inglaterra, hace muchos años, pero que siempre soñó con representar al Perú.

Porque cuando Paula llegó a Lima -después de esa ruta que ya conoce de memoria porque viene de visita cada dos o tres años- no venía de vacaciones ni a visitar a los abuelos. Esta vez venía como futbolista del Brentford y primer llamado de su vida con la selección peruana. Venía a ocupar un lugar que siempre sintió suyo, aun cuando nació y creció lejos, en el sur de Londres, rodeada de frío, academias formativas y estadios históricos.

“Siempre que el destino final sea Lima, yo estoy feliz”, nos dice desde Chincha, después de un entrenamiento más con la Bicolor al mando del técnico Antonio Spinelli. Su felicidad se traduce, también, en trabajo arduo durante cada jornada.

Su historia con la selección empezó hace unos meses, cuando el área de scouting de la Federación Peruana de Fútbol la contactó por primera vez. Para entonces, ya llevaba una temporada consolidándose en Inglaterra y destacando por su presencia física, su juego de espaldas y ese olfato de delantera que no se enseña.

“Ilusión”, sintetiza Paula. Esa fue la primera emoción al escuchar que Perú la tenía en carpeta. Se trataba, dice, de entender que el sueño ya no era un sueño, sino una posibilidad concreta. Desde entonces empezó a trabajar con otro tipo de disciplina, con otra responsabilidad. Cuando el llamado oficial llegó, lo que siguió fue historia conocida: lágrimas familiares, corazones desbordados y un video que ya forma parte del mapa emocional del fútbol peruano.

“Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Darles esa noticia a mis padres, ver su reacción… nunca me lo voy a olvidar”, cuenta.

Sus primeros dos días con la selección fueron los mejores para ella. “Todo muy bien. Las chicas, el comando técnico, todos son increíbles. Me estoy divirtiendo bastante”.

Paula había visitado el país muchas veces -“vengo cada dos o tres años”, cuenta- pero nunca para concentrar con un equipo nacional. Chincha la recibió con calor, el clima que más extraña viviendo en Inglaterra. “Me gusta el calor de aquí. En Inglaterra hace mucho frío”, añade entre risas.

Aunque nació en Londres, la delantera se formó en una casa profundamente peruana. “Mi mamá cocina comida peruana, hablamos castellano. Yo entré al colegio hablando español. Siempre crecí con la cultura peruana”. Todo eso explica por qué nunca sintió que debía escoger entre dos países: llevaba los dos, pero el acento emocional siempre fue rojo y blanco.

Sus padres, ambos de Chosica, alimentaron esa conexión llevándola desde niña a estadios -su papá la llevó al Bernabéu cuando era pequeña- y celebrando cada éxito con orgullo. Ese entorno la sostuvo mientras crecía como futbolista.

De Crystal Palace a la élite universitaria

La carrera de Holguín empezó a los diez años en las divisiones menores del Crystal Palace, después de que profesores de su colegio vieran que jugaba mejor que los chicos. Desde la sub-10 hasta la sub-16, pasó por todo el proceso formativo. Y cuando su entrenador subió a la reserva del primer equipo, la llevó con él.

Pero su camino también tenía un componente académico. Ingresó a la prestigiosa Loughborough University, considerada la institución deportiva más importante de Europa, donde entrenan olímpicos y campeones mundiales. Allí ganó dos ligas universitarias antes de graduarse en 2023.

Tras volver a Londres, superó las pruebas con Brentford y se quedó. Hoy compite en la tercera división del fútbol inglés femenino, una de las más exigentes del continente, dentro de un sistema impulsado por el crecimiento del fútbol femenino inglés. “El nivel es muy bueno y solo va a mejorar”, afirma.

La delantera que Perú estaba buscando

Con 1.72 metros, potencia, manejo de balón y capacidad para jugar de espaldas, Paula ofrece un perfil que la selección peruana no suele producir. “Soy fuerte, me gusta aguantar la pelota y luego hacer la corrida para rematar”, explica. Su vocación es por el centro: una ‘9’ que entiende la fricción, la pausa y el movimiento final.

En sus sueños no hay dudas: “Quiero ser una jugadora regular en la selección. Llegar a mi máximo nivel, llevar a Perú a un Mundial, competir, ganar la Copa América. Todo”, cierra.

