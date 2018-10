Selección peruana: la férrea defensa de Oblitas sobre la situación de Ruidíaz 

Juan Carlos Oblitas salió en defensa de Raúl Ruidíaz luego de la lluvia de críticas por su sequía de goles con la selección peruana. El jefe de la dirección deportiva de la FPF, tuvo una férrea defensa hacia 'La Pulga', la cual expuso para RPP.

"No es comparable la situación de Raúl Ruidíaz con Claudio Pizarro. Son dos polos opuestos, es muy diferente. Ruidíaz tiene dos partidos de titular en la selección peruana. Jugó muy bien ante Chile, me gustó porque tuvo oportunidades a pesar que no pudo anotar", afirmó.

Además, Oblitas mencionó que tampoco se le haga comparaciones con Paolo Guerrero. El ex jugador precisó que ambos jugadores mantienes características distintas de juego.

"Así como no se puede comparar lo de Raúl Ruidíaz con Claudio Pizarro tampoco se puede hacer con Paolo Guerrero. Son juegos diferentes, Paolo tiene características que hacen que sea casi imposible reemplazarlo", sentenció.

En el mes de noviembre, la selección peruana afrontará dos nuevos amistosos por fecha FIFA. Por su parte, Raúl Ruidíaz anotó el último fina de semana en la victoria 3-1 del Seattle Sounders.