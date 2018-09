Alex Robertson, promesa de 15 años del Manchester City de madre peruana, fue noticia por un supuesto interés para que juegue por la selección en el Mundial Sub 17. En un medio australiano, el papá del futbolista aseguró que gente de la Federación Peruana de Fútbol se había contactado con el club inglés para conocer la situación del volante.

Es más, se indicó que le habían propuesto a Alex Robertson jugar por Perú el Mundial Sub 17, que se disputará en nuestro país el próximo año. Sin embargo, la realidad parece ser otra.

Según fuentes de Deporte Total de El Comercio, la Federación Peruana de Fútbol aún no ha establecido contacto directo con este jugador. Todo dependerá de una decisión que debe tomar el comando técnico encabezado por Carlos Silvestri.

Alex Robertson marcando un gol con la camiseta de Inglaterra. (Video: YouTube)

Esa inquietud, desde Silvestri, aún no ha sido expresada a la FPF. De todos modos, el caso de Robertson se diferencia a Jean Pierre Rhyner, debido a que este jugó en la categoría Sub 21 de Suiza.



"La Federación Peruana de Fútbol aún no ha establecido contacto directo con este jugador. Todo dependerá de una decisión que debe tomar el comando técnico de Carlos Silvestri para conocer los trámites que Robertson debe hacer para incorporarse a la selección peruana. Esa inquietud, desde Silvestri, aun no ha sido expresada a la FPF. De todos modos, el caso de Robertson se diferencia a Jean Pierre Rhyner, debido a que este jugó en la categoría Sub 21 de Suiza", señaló una fuente de la Federación Peruana de Fútbol a El Comercio.