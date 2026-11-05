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Resumen

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Francesco Andrealli llega la próxima semana a Lima para unirse a la Bicolor. (Foto: FPF)
Francesco Andrealli llega la próxima semana a Lima para unirse a la Bicolor. (Foto: FPF)
Por Raúl Castillo

Un viaje a Italia, una conversación a solas con Francesco Andrealli y el primer llamado a la Selección Peruana, para un puesto que adolece Mano Menezes en su plantilla: el volante central. Hace una semana, Manuel Barreto tomó sus maletas e hizo un viaje relámpago al ‘Viejo Continente’ para tener un dialogo con el ‘eurocausa’ del Como. ¿El objetivo? Tener una conversación a profundidad con el chico, de 19 años, y su convocatoria a la Mayor.

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