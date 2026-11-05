Un viaje a Italia, una conversación a solas con Francesco Andrealli y el primer llamado a la Selección Peruana, para un puesto que adolece Mano Menezes en su plantilla: el volante central. Hace una semana, Manuel Barreto tomó sus maletas e hizo un viaje relámpago al ‘Viejo Continente’ para tener un dialogo con el ‘eurocausa’ del Como. ¿El objetivo? Tener una conversación a profundidad con el chico, de 19 años, y su convocatoria a la Mayor.

Andrealli es un joven jugador que destaca en la Sub19 del Como, así como es capitán del conjunto juvenil en la UEFA Youth League. En otras palabras, es indiscutible para su DT xxx. La última semana fue llamado para entrenar con el primer equipo de Cesc Fábregas y su debut en la Serie A es tan solo cuestión de tiempo. En ese camino, el propio futbolista se sorprendió con la visita del jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF para la convocatoria oficial.

“Mi sueño es jugar el Mundial y ganar la Champions League con el Como”, confesó el peruano en una entrevista exclusiva con DT El Comercio, que saldrá en las próximas horas. De hecho, es la primera nota que le da a un medio nacional.

Francesco Andrealli es capitán del equipo juvenil del Como. (Foto: FPF)

Con un español lento y preciso, Andrealli entiende cada palabra. Su italiano es perfecto, pero con el castellano se defiende muy bien. Su madre es la segunda más emocionada después de que el DT de la Bicolor anunciara su nombre: “Está muy feliz”, responde.

El nuevo integrante del universo del Mano debe llegar el martes 10 a suelo peruano, para entrenar desde el miércoles con todos los convocados al partido con Bolivia.

Andrealli ha tenido toda su vida en Italia, así que un posible debut en el campo de Matute será toda una experiencia para él. Tan solo queda esperar cuando le toque entrar al verde.

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