Francesco Andrealli revela por qué eligió jugar por Perú: “Es un orgullo para mí estar acá” | VIDEO
Francesco Andrealli revela por qué eligió jugar por Perú: “Es un orgullo para mí estar acá” | VIDEO
Por Redacción EC

Francesco Andrealli vive una nueva etapa en su carrera con la selección peruana. El mediocampista del Como 1907 se sumó a los entrenamientos de la Bicolor para el amistoso ante Bolivia y compartió sus sensaciones sobre esta convocatoria, además de explicar qué lo llevó a elegir al equipo nacional por encima de la posibilidad de representar a Italia.

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