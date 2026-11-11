Francesco Andrealli revela por qué eligió jugar por Perú: “Es un orgullo para mí estar acá” | VIDEO

Francesco Andrealli vive una nueva etapa en su carrera con la selección peruana. El mediocampista del Como 1907 se sumó a los entrenamientos de la Bicolor para el amistoso ante Bolivia y compartió sus sensaciones sobre esta convocatoria, además de explicar qué lo llevó a elegir al equipo nacional por encima de la posibilidad de representar a Italia.

El futbolista destacó el recibimiento que tuvo de sus compañeros y la integración que encontró dentro del plantel. “Es un orgullo para mí estar acá, es un placer como siempre. Son buenos chicos que siempre me han ayudado desde la primera vez que estuve aquí con ellos. Me gusta mucho este equipo. Es fantástico”, expresó en Bicolor+.

Sobre su decisión de vestir la camiseta peruana, Andrealli contó que fue un tema que conversó primero con su familia antes de tomar una determinación. “Antes hablé con mi familia y después solo cuando estuve en mi cuarto. Pensé y creía que era mejor, una buena decisión”, explicó el mediocampista, quien ahora busca ganarse un lugar en el proyecto de la selección.

Andrealli también tuvo palabras de reconocimiento para Cesc Fábregas, su entrenador en el Como 1907. El español ha sido importante en su crecimiento futbolístico y el volante lo considera una figura cercana dentro de su carrera. “Fábregas es como un padre, como yo soy un hijo para él. Me ayudó mucho para crecer y para convertirme en un buen jugador”, señaló.

El mediocampista tendrá ahora la oportunidad de seguir mostrando sus condiciones con la selección peruana durante esta fecha de preparación. La Bicolor se medirá este 13 de noviembre ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, un encuentro que permitirá al comando técnico observar a nuevos futbolistas y evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos.

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