Tiene un español muy fluido, habla con mucha emoción sobre la Juventus, club al que pertenece desde los 13 años cuando dejó al Torino, el otro equipo de la ciudad. Franco Giambavicchio toma el Sudamericano Sub17 como un aprendizaje más en su carrera, se enfoca en la Sub20 de la ‘Vecchia Signora’ con la misión de seguir creciendo en el fútbol, para algún día poder jugar con la Serie A. Aquí la entrevista con DT.

-Franco, cuéntame, ¿cómo se dio esta reciente firma de contrato con la Juventus?

Sí, he firmado hasta el 2028 con la Juventus. Ahora estoy jugando con la Sub17, pero el próximo año voy a jugar con la Sub20. El objetivo es jugar con la Sub23, la Next Gen de la Juventus. Y si va todo bien, hacer un nuevo contrato hasta el primer equipo.

-Tienes cuatro años con la Juventus (desde los 13), ¿qué te impactó de este entorno?

Para mí fue algo muy bonito. Es algo muy lindo que un equipo como la Juventus te llame para ir a jugar. Yo estaba jugando en Torino, pero a la Juventus no se le puede decir que no, así que -al final- decidí que irme para jugar a Juventus.

-Si bien me dices que estás en la 17, ¿te has cruzado con jugadores del primer equipo?

Me he entrenado con el primer equipo, sí tuve contacto con algunos jugadores, vi un poco cómo juegan, el ritmo y el nivel de los mayores, me parece un algo muy lindo, algo para empezar a conocer cómo juegan y muy agradecido.

-¿Qué te dijeron en el club sobre tu potencial, qué aspectos te piden mejorar?

Hablando de mi posición, yo juego de mediocampista entre los tres volantes. Cuando he fichado con la Juventus, ellos creen mucho en mí. Eso es lo que nos dijeron a mí, mi familia y mis representantes. Ellos saben de mis capacidades, creen que puedo jugar en un nivel alto con ellos, de mi sacrificio, y de lo que voy yo a hacer. Al final lo que va el que va a jugar en la cancha, soy yo. El objetivo es seguir en el camino.

Franco Giambavicchio jugó el Sudamericano Sub17 con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

-Te vimos en el Sudamericano Sub17…

En el Sudamericano, jugué un poquito más por arriba, no jugué donde yo juego como mediocampista, pero siempre a disposición de lo que me pida el técnico.

-Tu padre es italiano y tu madre, peruano, ¿cómo han influido las culturas en tu juego?

Estoy acostumbrado al juego italiano. Desde que nací, desde que he empezado a jugar fútbol, yo siempre he jugado acá. Lo que pude ver de Perú y Sudamérica, es que el tipo de juego es muy diferente en muchos sentidos. Para mí, es algo adaptarme a los juegos para para saber manejar ambos. Creo que, en Sudamérica, el juego es más físico y técnico, y no táctico como acá en Europa. Los jugadores tienen mucha garra.

-No es la primera vez que has venido al Perú…

Sí, no es la primera que vez. He venido varias veces antes. En la Selección, los ‘profes’ me escribieron que había posibilidades para convocarme, que me querían y nos contactábamos vía teléfono conmigo. En Perú, no sé cuántas veces he estado (risas). Cuando era chiquito, venía casi todos los veranos a Lima con mi mamá. Después, cuando he crecido en la escuela y el fútbol, no tenía mucha posibilidad de irse.

-¿Qué conclusiones sacaste del Sudamericano?

Puedo hablar de mí, no quiero hablar del equipo porque lo que pasó, lo hicimos juntos. Pude haber hecho un poco más, pero ya está. Estoy contento de haber participado en una competición tan importante como un Sudamericano.

-¿Cómo te defines como jugador y qué futbolistas te inspiran?

Me veo hábil con la pelota y creo que me entiendo muy bien que con el juego. Soy un jugador mixto: ofensivo y defensivo. Me gusta atacar, defender y ayudar al equipo. Durante el partido, me gusta correr. Me gusta también el gol, aunque no estoy haciendo muchos goles en el último tiempo. En cuanto a jugadores, uno que estaba en la Juventus: Arturo Vidal. Me gustaba su garra, cómo jugaba, Vidal me gustaba mucho.

-Ahora, ¿qué estás trabajando para dar el siguiente salto en el fútbol?

Yo confío mucho en mí. Tengo que trabajar y puedo mejorar muchas cosas para ser un jugador más completo. Me siento bien. Físicamente, tengo que mejorar también. El objetivo -digamos- es debutar en la Juventus, sería un sueño estar en el primer equipo. Jugar en un club importante lleva muchas responsabilidades: redes sociales, calle, cuándo andas en la cancha, cuándo presentas la camiseta, etc. Me siento muy orgulloso de jugar para la Juventus, ellos tienen una cultura muy importante. Desde que llegué, la sentí mucho. Me enseñaron muchas cosas como club, me ayudaron cuando no estaba en mi mejor momento y estoy muy agradecido con ellos. Son mi familia.

-¿Has tenido contacto con futbolistas con raíces peruanas como Andrealli?

Ahora que vine para Perú estaba Andrealli, que tuvo amistoso con Chile. No no lo conozco bien, él juega en el Como, pero nos saludamos.

-La última, ¿cómo se vive el presente futbolístico de Italia: fuera del Mundial?

La verdad, es algo raro que Italia no participe en un Mundial. Es insólito. Acá en Italia, todos están un poco mal, yo, también, soy italiano, así que me siento italiano como peruano. Para mí, es algo feo. Creo que Italia va a triunfar como antes. Al final, hay que tener calma y las cosas van a llegar como antes.

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