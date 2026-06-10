Por Raúl Castillo

Tiene un español muy fluido, habla con mucha emoción sobre la Juventus, club al que pertenece desde los 13 años cuando dejó al Torino, el otro equipo de la ciudad. Franco Giambavicchio toma el Sudamericano Sub17 como un aprendizaje más en su carrera, se enfoca en la Sub20 de la ‘Vecchia Signora’ con la misión de seguir creciendo en el fútbol, para algún día poder jugar con la Serie A. Aquí la entrevista con DT.

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Entrevista