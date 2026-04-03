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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay historias que empiezan lejos, pero laten cerca. La de Franco Giambavicchio, por ejemplo, nace en Turín, crece en el rigor del fútbol italiano y, sin embargo, tiene un hilo invisible que lo conecta con el Perú. Su madre, de nacionalidad peruana, es la que hoy lo convierte en una de los ‘Eurocausas’ que más ilusión generan luego de que firmara su primer contrato profesional con la Juventus, uno de los clubes más grandes de Italia y del mundo. No es un detalle menor. Es, en esencia, el primer gran respaldo institucional a uno de sus talentos.

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