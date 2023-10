¿Cómo preparar el partido? ¿Tomar riesgos o evitarlos? ¿El once sale de memoria? Le preguntamos a distintos periodistas sobre lo que viene para la Bicolor el próximo jueves 12 de octubre.

1. ¿Qué once utilizarías para enfrentar a Chile?

2. ¿Cuál es tu opinión sobre la convocatoria de Oliver Sonne?

3. ¿Alinearías a jóvenes tipo Zanelatto, Grimaldo o Quispe contra Chile?

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Brasil juegan por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Santiago.

Fernando Llanos - Canal N

1. Gallese, Corzo, Tapia, Abram, Trauco; Aquino, Yotún, Advíncula, López, Carrillo; Guerrero. Jugar con lo que ha funcionado.

2. No tenemos abundancia. Lo que sume, bienvenido.

3. Pueden funcionar como alternativas dependiendo de las condiciones de los partidos. Hay que sacar puntos no menos de 4 puntos

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. Mi once sería: Gallese; Advincula, Tapia, Abram, Trauco; Cartagena, Aquino, Yotun, Christofer Gonzáles; Paolo Guerrero y Franco Zanelatto.

2. Su convocatoria me parece positiva porque suma al universo de jugadores con buena base de preparación que en el corto plazo va ser una tendencia positiva, aprovechar mejores condiciones de base , que no existe en nuestro país, para el provecho de las selecciones, no sólo la mayor.

3. Uno se gana la posibilidad no por joven o viejo. Se la gana si posee los requerimientos técnicos, tácticos, físicos y hasta de entendimiento de lo que quiere el DT. Tanto Grimaldo, Quispe como Zanelatto creo que han demostrado que poseen estás cualidades que tranquilamente la pueden brindar en la cancha en un torneo como las Eliminatorias.

VIDEO RECOMENDADO Zambrano sobre los trabajos en la Videna

Miguel Villegas - Periodista El Comercio

1. Con la vuelta de Advíncula no hay dudas: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens (si vuelve), Trauco, Tapia, Cartagena, Yotún, Polo, Carrillo, Paolo.

2. Por estado atlético (1.84m), por juventud (22) y por presente (es titular siempre en su club en Dinamarca), Sonne es una apuesta. No a ciegas, que Reynoso es ultraobsesivo con los detalles y las mediciones. Pero es, además, la confirmación de un estado de emergencia: el Perú produce 0.5 cracks al año y, en ese sentido, buscar en el mapa mundi futbolistas mejor formados es un trabajo urgente. Eso sí, es Oliver Sonne. No es Oliver Atom.

3. Sin duda. Creo que alguno debe tener más minutos. Entiendo que en la escalera de prioridades, Grimaldo incluso tiene chances de arrancar contra Chile. La próxima semana será clave.

Giancarlo Fiestas - Periodista

1. A falta de confirmarse los convocados extranjeros y sin saber si Carrillo llega o no ante Chile está podría ser una formación: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Aquino, Yotún, Advincula, Reyna, Paolo

2. Sonne es un jugador que puede aportar mucho por la banda y que tiene la capacidad para jugar por derecha e izquierda, desde esa premisa será un jugador que puede aportar para la selección. Es joven, tiene formación europea y físicamente se le ve en óptimas condiciones. Es un jugador que suma así que bienvenido.

3. Desde el arranque no los haría jugar pero sí les daría minutos en esta fecha doble. Si tengo que apostar por uno de titular me la juego por Grimaldo.

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1. Mi once sería: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Renato Tapia, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Marcos López, Luis Advincula, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

2. Me parece bien que ampliemos el margen de búsqueda y creo que jugadores como Sone pueden terminar de ser importantes, no sé si tanto en el corto plazo, pero seguramente en el mediano plazo. Hay que ver como se adapta, me parece que es una buena iniciativa, no lo veo como solución para estos dos partidos, sin embargo, está bien que se pueda sumar.

3. Creo que sí el partido pide así como se dio la opción que pueda jugar Grimaldo, creo que tanto Zanelatto, Quispe o Grimaldo están listos para poder jugar, y si el técnico lo requiere, me parece perfecto.

Eduardo Castañeda - Diario Correo

1. Mi once sería: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Marcos López, Joao Grimaldo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

2. Sobre Sonne, más allá de la voluntad de querer jugar por Perú, aun sin haber nacido en el país, pienso que es destacable. Pero lo más importante será cómo se integra al grupo y, a partir de ahí, cómo se desenvuelve en la cancha. Ojo que no es determinante que tenga formación europea. Vimos lo que sucedió con Percy Prado cuando llegó a Sporting Cristal y pasó desapercibido. Su posible convocatoria lo tomo con pinzas. No me entusiasmo tanto para no decepcionarme después.

3. Sí alinearía a jóvenes como Zanelatto, Grimaldo o Quispe. Son jugadores de diferentes características y, en algún momento del partido, pueden ser útiles a la selección. Ya han tenido roce internacional en las copas internacionales con sus equipos y saben lo duro que pueden ser las Eliminatorias. Pasa por la confianza que les pueda dar Reynoso.

--

VIDEO RECOMENDADO Paolo Guerrero casi anota el 1-0 de Liga de Quito vs. Defensa y Justicia. (Video: DirecTV Sports)