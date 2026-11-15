Uno de los requisitos para ser santo es obrar al menos dos milagros. León XIV ya hizo uno: la selección de Mano Menezes ha vuelto a ganar ¡Y por dos goles de diferencia! Es cierto que no ha jugado bien, que Bolivia nos peloteó gran parte del encuentro, pero no seamos angurrientos. Aunque el Papa es uno de los nuestros, tampoco le pidamos imposibles.

El 2-0 del viernes deja poco para el análisis porque es muy poco lo que tenemos. Frente a la peor selección del continente, a la blanquirroja le costó hacer diferencias en el juego porque sigue sin encontrar un norte definido. La zurda de Yotún no alcanza para recomponer esa armonía que alguna vez nos hizo henchir el pecho de orgullo. El volante de Cristal es un solista de lujo rodeado por entusiastas laboriosos. No les falta coraje ni entrega, lo que no les sobra es jerarquía o eso que los viejos cronistas deportivos llamaban calidad.

Hubo, por supuesto, ráfagas de juego vistoso, de chiche, ese que tanto nos gusta a pesar de su poca productividad. A ratos Vilca, por ahí Vidales, y paramos de contar. La conchudez de Maxloren entusiasma sin convencer. Compararlo con otros jovencitos que se pusieron la blanquirroja antes que el acné desapareciera de sus rostros -recuerdo a Juan Reynoso o Lucho Escobar-, es una injusticia por los contextos que a cada uno de ellos les tocó vivir. El cervecero es un diamante al que resta mucho por pulir. Por eso hay que cuidarlo como juguete nuevo, apapacharlo y guardarlo en su casa tempranito. Si se resfría, un estornudo nos puede mandar a la otra.

A falta de relevos que siquiera les hagan cosquillas, los experimentados -Gallese, Lapadula y López- siguen siendo insustituibles. El nivel brasileño de Noriega y la sobriedad de Gruber nos pueden dar una mano. Luego, además de Vélez, Garcés, Tapia -¿lo llamaran alguna vez?-, Carrillo -hace falta preguntarle si tiene ganas de jugar-, Cartagena y, quizás, Quevedo y Valera, no hay mucho más. Magallanes y Mora aún están lejos de brindar soluciones, lo mismo Chávez, Huamán o Inga.

Antes de que se iniciara el partido, tuve un déjà vu. Por un momento, volví a mi preadolescencia y recordé esos amistosos innecesarios que la selección jugaba contra clubes de media tabla, cuando el ‘Cholo’ Heredia estaba en el banco y todos sabíamos que más pronto que tarde un extranjero tomaría su lugar. Después de cada derrota, de cada empate deshonroso, me daba ánimos pensando: “no te preocupes, todo cambiará cuando llamen a Cueto, a Velásquez, a Patrulla, al Ciego…”.

¿Con quiénes nos damos ánimos ahora?

Salvo que el Papa León nos regale otro milagrito.