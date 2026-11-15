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Resumen

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La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en el Estadio de Matute. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en el Estadio de Matute. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Pedro Ortiz Bisso

Uno de los requisitos para ser santo es obrar al menos dos milagros. León XIV ya hizo uno: la selección de Mano Menezes ha vuelto a ganar ¡Y por dos goles de diferencia! Es cierto que no ha jugado bien, que Bolivia nos peloteó gran parte del encuentro, pero no seamos angurrientos. Aunque el Papa es uno de los nuestros, tampoco le pidamos imposibles.

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