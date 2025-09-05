El jueves 4 de septiembre quedará grabada como una fecha especial para los paraguayos. Y es que, luego de un empate sin goles ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, la selección paraguaya aseguró su regreso a un Mundial de fútbol después de casi 16 largos años.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro remontó un mal arranque en las Eliminatorias 2026 y consagró su retorno a un Mundial, tras más de 15 años, luego del empate sin goles ante Ecuador, en un duelo en el que el punto les servía a ambos.

La última vez que Paraguay estuvo en un mundial fue en Sudáfrica 2010, dirigidos por el argentino Gerardo Martino. En aquel torneo, el cuadro guaraní llegó hasta cuartos de final, donde terminó el sueño mundialista por un solitario gol de David Villa para España, país que sería el campeón mundialista de ese certamen.

Paraguay logró la clasificación con tres técnicos en la campaña. Foto: Daniel DUARTE / AFP

En ese sentido, además del feriado nacional decretado por el presidente de la República Santiago Peña, la selección guaraní no dudó en celebrar la histórica clasificación a través de sus redes sociales.

“Fueron años de lágrimas y frustraciones que dolieron en el alma, pero que jamás apagaron la fe. Dieciséis años después, volvemos al lugar que nos pertenece. Ya nada es una utopía y El Renacer Albirrojo es realidad”, se logra leer junto a un emotivo video recordando el camino en las Eliminatorias.

¡Paraguay está de vuelta! 🇵🇾🏆 pic.twitter.com/tNBpgvMKew — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Todo en los días previos al choque ante la selección peruana por la última fecha de las Eliminatorias. El encuentro se jugará este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. Mientras la Bicolor cerrará su participación fuera de todo, la Albirroja lo hará celebrando su retorno a la cita mundialista.

