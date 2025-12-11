Fuimos Héroes, el documental: ¿Por qué es importante rendir homenaje en vida a los campeones de la Copa América 1975?

En una época que solo se puede conocer en la revista “Ovación” de Pocho, Otorino Sartor era el arquero de la selección de Perú. Le salía el rulito en la frente, como Superman. Vestía short blanco y camiseta manga larga verde. Cuando había un extra, se compraba unos macarios. Una tarde, después de ver parte de la campaña de 1975 en You Tube, le pregunté por qué tapaba sin guantes, cuál era la razón. “No había y no tenía, hijo. Y no sabes, un pelotazo de esos me dolía tres días. Quemaba como no tienes idea”. En octubre de ese año fue campeón de América, junto a otros compañeros que hicieron decenas de sacrificios parecidos, algunos más públicos que otros: Alfredo Quesada iba en bicicleta a los entrenamientos, Teófilo Cubillas cruzaba el océano desde Portugal, el Cholo Sotil se “escapaba” de Barcelona, Héctor Chumpitaz se dormía en el bus para recuperar energía de su labor como papá primerizo. Y así, todos los demás, a su manera.

Por eso, cuando visito a algunos de esos señores, no tengo palabras para renovarles mi agradecimiento. Hasta que hace más de un año, en la oficina de Juan Aurelio Arévalo, Director Periodistico de El Comercio, surgió la idea de Fuimos Héroes.

Este documental, acaso el más ambicioso proyecto de Deporte Total en 40 años de vida -el próximo julio 2026 es la fiesta-, cumple esa tarea. Aplaudir mientras ellos, los campeones, pueden escuchar los aplausos. Acostumbrados como estamos a olvidar el pasado y, sin embargo, a buscar dónde se perdieron nuestras raíces, Fuimos Héroes se estrena con la única, privilegiada misión de servir como puente para que todas las generaciones lo crucen y, quizá, se miren en él.

Existió una época amateur donde no se pensaba en el carro, el búnker ni los aritos. Un tiempo en que los futbolistas estudiaban Medicina, Contabilidad, Derecho. Un año, 1975, donde la selección peruana ganaba. Quizá viendo este documental podamos recordar eso de lo que fuimos capaces, y repetirlo.

F U I M O S H É R O E S se estrena hoy 11 de diciembre en las salas de cine de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.