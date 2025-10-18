“Fuimos Héroes”: Mira aquí el tráiler del documental que cuenta la verdad sobre los campeones de América en 1975 | VIDEO

Este 28 de octubre se cumplirán 50 años de la gesta más grande en la historia del fútbol peruano: el Perú Chumpitaz, Cubillas y Sotil se proclamó campeón de la Copa América 1975, el segundo título sudamericano tras el conseguido en 1939. Por ese motivo, El Comercio realizó el documental “Fuimos Héroes” que rinde el merecido homenaje a una generación dorada que le regaló la alegría más enorme a todo un país, y .

Con la presencia de Mario Fernández y Miguel Villegas, periodistas de esta casa editora que conocen al derecho y al revés la gesta de la selección, y con inéditas entrevistas a los protagonistas; la cinta dirigida por Josué Talaverano y producida por Marco Quilca y Felipe Capasía del equipo de Deporte Total que se estrenará en cines a fin de mes contará detalles nunca antes revelados de aquel torneo que marcó un antes y un después en el fútbol peruano.

El documental sigue la conversación que sostienen Héctor Chumpitaz, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Juan Carlos Oblitas sobre el título continental, en el mítico bar Cordano.

Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, la familia del siempre recordado Hugo Sotil, entre otros se sentaron frente a cámaras para relatar episodios jamás revelados de aquel torneo que reunió por primera vez a las diez selecciones de América y tuvo a la Bicolor como la mejor de todas, dejando en el camino a Brasil.

El equipo después de una emotiva grabación en casa del gran Percy Rojas, una de las figuras de aquella selección peruana.

Mira el trailer oficial del documental que dimensionará la hazaña de los héroes del fútbol peruano, nuestros héroes, y que dentro de poco se podrá ver en cines. ¡Atentos!

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.