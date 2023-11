¿Puede Colombia tumbar a Brasil? ¿Saldrá por fin Perú a buscar el triunfo ante Bolivia? ¿Rodará la cabeza de Juan Reynoso? ¿Seguirá subiendo Venezuela en su escalera hacia el cielo? ¿Encontrará Ecuador la línea de juego que reclaman sus hinchas? ¿Podrá Argentina regalar otro festival de fútbol ante el duro Uruguay? ¿Resistirá Eduardo Berizzo en Chile tras estos dos partidos? Son algunos de los interrogantes que empezarán a develarse desde la tarde de hoy.

Con esta fecha doble se completará un tercio de la Eliminatoria, o sea 6 partidos sobre 18. Se estima que para clasificar directo habrá que sumar entre 23 y 24 puntos. Y el que logre alcanzar aunque sea el repechaje, deberá reunir 20. De manera que, para estar mínimamente tranquilos, en cada tercio se deben obtener alrededor de 7 puntos. Y si no se los gana en este primer tramo, recuperarlos en el segundo o en el tercero. Esto puede fluctuar dependiendo de cómo les vaya a Argentina y Brasil. Al resto le conviene que los dos grandes ganen todos los partidos posibles, para restar puntos a sus rivales directos. Ejemplo: Perú y Bolivia ya perdieron con ambos, necesitan que los otros competidores también caigan. En el premundial anterior ante Argentina y Brasil arrasaron, terminaron invictos. Esto hace que los de abajo deban sumar menos puntos para alcanzar un cupo. Pero este arranque es distinto: en apenas cuatro partidos Brasil ya perdió uno y empató otro. Se presume que no será la misma topadora de la vez anterior.

A propósito de Brasil, acometerá dos duelos bravos, como son con Colombia (afuera) y Argentina (adentro) sin Neymar, Casemiro, Danilo, Richarlison y Gabriel Jesús, este en el primer juego. No es poco. No obstante, pese a sus lesionados, Brasil presentará un ataque temible, de habilidad y gol: Raphinha, Rodrygo, Vinicius y Gabriel Martinelli.

Brasil no corre nunca peligro de quedar afuera, y menos con 6 plazas y media, pero puede no ser feliz en esta Eliminatoria. Su técnico, Fernando Diniz, encontró la consagración con Fluminense en la Copa Libertadores, sin embargo, en la selección le cuesta más. “Él necesita tiempo de trabajo para imponer su filosofía de juego y en la Verdeamarilla no lo tiene”, dice Marco Condez, analista de Globoesporte. En principio, Diniz está como interino en Brasil hasta junio, cuando debería arribar Carlo Ancelotti, pero ahora se duda de la llegada del italiano, que tiene otras dos ofertas de Europa.

🇧🇷 Empezó la excursión del jóven Endrick por la Selección Brasilera de Fútbol.

El primer guía fue Gabriel Magalhães, que lo recibió con folleto y todo 😳🔥 pic.twitter.com/G3zyeIZEEX — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2023

Seis cambios hará el treinador en relación al clásico que perdió con Uruguay. En Brasil los medios le piden que sea valiente y haga debutar a Endrick, el garoto de Palmeiras de 17 años que pinta para supercrack mundial. “Diniz, tenga coraje para tirar a Endrick en campo contra Colombia. No va a tener a Gabriel Jesús para ese primer juego. Tira al menino. Él es un búfalo”, pidió el comentarista Roger Flores, de SporTV en alusión a la clase, pero sobre todo a la descomunal potencia del chico que ya fue transferido al Real Madrid.

Con cuatro puntos, Chile no está tan mal, pero todos los cañones siguen apuntándole a Eduardo Berizzo. La caída por goleada en Venezuela todavía duele. Le exigen un triunfo sobre Paraguay en casa y un resultado digno ante Ecuador en Quito. “Si no logra una cantidad de puntos o una actuación convincente, su permanencia va a ser muy complicada”, analizó Juan Cristóbal Guarello, periodista de prestigio en Santiago. El fútbol chileno no produce jugadores de calidad actualmente y sus clubes están entre los tres peores a nivel sudamericano, pero las dos Copa América ganadas en 2015 y 2016 subieron la vara de las exigencias. Es un caso parecido al de México: las expectativas son más altas que la potencialidad. Y eso ejerce una presión asfixiante para todos los técnicos.

LA REALIDAD PARA PERÚ

El Comercio publica una encuesta tremendamente demostrativa: el 69% de los peruanos no cree en la clasificación de Perú al Mundial 2026. Y tiene el diagnóstico: el 76% opina que Juan Reynoso debe dejar el cargo ya. Y eso lo dice tras haberse jugado apenas cuatro encuentros. Dos cosas están claras: 1) más allá de los magros resultados, el fútbol cauteloso de Reynoso no representa el gusto de los hinchas peruanos; 2) si Perú no termina este primer tercio de competencia con al menos 5 puntos en la tabla ya será muy difícil revertir el rumbo. Por último, el 77% de los consultados anhela el regreso de Ricardo Gareca a la dirección técnica, sin embargo, eso parece imposible con la actual administración de la Federación Peruana.

Perú es el único de los diez contendientes que no ha marcado ningún gol en cuatro cotejos. Reynoso ha convocado diez atacantes para los choques con Bolivia y Venezuela: Paolo Guerrero, Lapadula, Carrillo, Polo, Grimaldo, Bryan Reyna, Zanelatto, Édison Flores, Ormeño y Matías Succar. La pregunta es ¿para qué diez si después se utiliza uno? Al menos en La Paz lo más factible es que salga uno sólo en punta. Perú está 26° en el Ranking Mundial, Bolivia es el 85°. La Verde está en el peor momento de su historia, última, sin una sola figura y la altura ya no asusta: ha perdido los últimos cuatro partidos en La Paz. Y encima, una pálida: Marcelo Martins anunció su retiro de la selección tras estos dos compromisos, lo que generó mucha tristeza en el resto del plantel.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Bolivia se enfrentan en un partido decisivo en el que a ambos les urge ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

DUELO DE RÍO DE LA PLATA

“Tenemos el mejor doble 9 del mundo: Luis Suárez y Darwin Núñez”, dicen emocionados en Uruguay. Hay felicidad por el retorno de Suárez a la Celeste. Lucho está pisando los 37, pero atraviesa un momento estelar en Brasil: viene de hacerle tres goles como visitante al puntero Botafogo. Todavía tiene el colmillo afilado. Su mente es para embalsamarla y estudiarla, muy similar a la de Chilavert. También hay satisfacción con el trabajo de Marcelo Bielsa. Igual, tendrá un primer compromiso exigente ante Argentina.

“¿Sabés cuál es la clave para que siga Leo…? Ganar la Copa América del año que viene. Si la ganamos, yo creo que podrá estirar un poquito más la cosa. Si no ganábamos el Mundial de Catar, él se iba. Pero lo logró y quiere disfrutar”. La hipótesis de Nicolás Tagliafico sobre qué debería pasar para que Messi continúe jugando en la Selección Argentina. “Si vamos a Estados Unidos y ganamos la Copa América, va a tener ganas de seguir… Hay que tratar de estirar el mayor tiempo posible esta racha, esta manera de jugar y este período de disfrute que vivimos en la selección. Si conseguimos la Copa América, estoy convencido de que será un anzuelo para lograr la continuidad de Leo”. Argentina, con todo su plantel a disposición de Scaloni, tendrá dos clásicos en cinco días: primero Uruguay en La Bombonera, luego Brasil en Maracaná.

VIDEO RECOMENDADO Argentina y Uruguay se verán en La Bombonera por la fecha 5 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El fuerte de Ecuador son sus jugadores, no el planteamiento del catalán Félix Sánchez. De hecho, el público se expresa duramente en los foros: “No jugamos a nada”. Hay que ver cómo responde ante Venezuela, un equipo pleno de buenos futbolistas y con un técnico que está siendo la revelación: Fernando Batista. Ecuador sufrirá las bajas de Pervis Estupiñán, excepcional lateral izquierdo, y del goleador Enner Valencia. Mucha gente dice “mejor que no juegue Enner, es un desastre”. La pregunta es: si no mete los goles Enner, ¿quién…?

--