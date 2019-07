Selección peruana: Gabriel Costa estará “a la orden” si Ricardo Gareca lo convoca

De a pocos, Gabriel Costa se ha ido adaptando al nivel del fútbol chileno. La progresión del atacante en esta liga podría atraer la mirada de Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, para un eventual llamado.

En conferencia prensa, luego de anotar un triplete con la camiseta del ‘Cacique’, el uruguayo nacionalizado peruano confesó que tiene toda la disposición para acudir a una convocatoria de la Blanquirroja.

“Si el técnico (de la selección peruana) me llama, estaré a la orden. No me ha llamado nadie, esperaré el momento. Estoy tranquilo porque cuando uno trabaja y tiene perseverancia, te llega el momento”, aseguró Costa.

El ex Sporting Cristal ha estado en la mira del ‘Tigre’ Gareca. Hace unos días, el estratega argentino mencionó al mediocampista entre las tantas alternativas para el conjunto nacional.

“Gabriel Costa es peruano y también estamos muy pendientes de él. Nos hemos enterado de que desea estar y entra a la consideración nuestra”, aseguró el DT de la selección peruana en rueda de prensa.