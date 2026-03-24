La selección peruana está próxima a disputar sus dos primeros amistosos con Mano Menezes en la dirección técnica (ante Senegal y Honduras) y, por eso, es clave poner bajo la lupa a los ‘extranjeros’ que fueron convocados para ambos compromisos.

Este fin de semana hubo acción en sus respectivos equipos. Y si bien no todos pudieron cerrar la jornada con un triunfo, siempre es importante saber cómo les fue y en qué momento llegan a la Bicolor. Desde Pedro Gallese hasta André Carrillo, esta es la actualidad de ‘foráneos’:

Pedro Gallese

El arquero peruano viene de caer 1-0 con Deportivo Cali ante Alianza FC por la jornada 13 de la Liga BetPlay. Jugó los 90′, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Pese a ello, el rendimiento de Gallese se ha sostenido en la temporada: ha encajado 12 goles y ha dejado en cinco ocasiones su arco en cero. Y más allá de que Deportivo Cali es décimo con 16 puntos, el ‘Pulpo’ es uno de los indispensables para César Farías. De ahí se desprende que su convocatoria a la selección peruana es justa y debería ser titular.

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André Carrillo

Para nadie es un secreto el buen presente de Carrillo. Esta vez, la ‘Culebra’ disputó 65′ en el empate de Corinthians 1-1 ante Flamengo, por la fecha 8 del Brasileirao y quedó listo para unirse a la selección peruana. Si bien no fue figura en este ocasión, su presente es clave para lo que quiere Menezes en la Bicolor: continuidad, competencia y jerarquía. Carrillo ha jugado 13 partidos esta temporada, no ha marcado goles, pero sí es pieza importante para el técnico Dorival Júnior. Su presencia sumará en estos amistosos.

Marcos López

No fue el día para Marcos López. Disputó los 90′ en la derrota por 2-1 del FC Copenhague ante FC Fredericia, por la jornada 24 del grupo de descenso de la Superliga danesa. El lateral peruano fue uno de los más regulares dentro del campo e hizo el desgaste físico por su banda. Cumplió en lo defensivo y se sumó al ataque cuando había que hacerlo. Pese a que su equipo acumula dos partidos sin victorias, se retiró aplaudido por los hinchas. Su buen presente se ratifica con el llamado de Mano Menezes, quien lo tendría como titular ante Senegal y Honduras.

Marcos López. (Foto: Getty Images)

Fabio Gruber

Tras superar su lesión, Gruber reapareció como titular en FC Nürnberg para la victoria de su equipo por 3-0 sobre FC Kaiserslautern, por el ascenso alemán. El defensor peruano llegará con rodaje a la Bicolor y es probable que sume minutos ante Senegal y Honduras. Lleva ocho partidos jugados este año, es titular en su equipo y suma competencia internacional. Menezes confía en él para encarar este nuevo proceso con la selección.

Alfonso Barco

El volante peruano tampoco pudo celebrar el último fin de semana. Pese a que fue titular los 90′, el HNK Rijeka cayó de manera contundente por 4-0 ante HNK Gorica, en partido correspondiente a la jornada 27 de la liga croata. Barco no tuvo un buen día, pero trató de cumplir con lo que el comando técnico le había pedido. Más allá del resultado, es importante que siga sumando minutos en el extranjero, pues forma parte del universo de convocados por Mano Menezes.

Alfonso Barco está viviendo una nueva experiencia en el extranjero. (Foto: Rijeka)

Kenji Cabrera

No fue titular, pero sumó minutos con Vancouver Whitecaps. Kenji Cabrera estuvo presente en la primera derrrota de su equipo en la MLS, tras caer por 1-0 de local ante San José Earthquakes. El peruano disputó los últimos 21′ y entró como una variante en ofensiva para buscar el empate. A pesar de que buscó por la banda, le fue difícil abrirse paso entre los defensores y no tuvo ocasiones de cara al gol. Sin embargo, Cabrera forma parte de los nuevos rostros de Mano Menezes en la selección y será interesante verlo en acción.

Jesús Pretell

Siempre es importante jugar y Pretell así lo entiende. El volante peruano ingresó desde los 78′ en la victoria de Liga de Quito por 1-0 sobre Manta, por la fecha 6 de la Serie A de Ecuador. El resultado le permite a los albos mantenerse como tercero en la tabla de posiciones, aunque con la necesidad de pelear el primer lugar. Pretell cumplió con las indicaciones de Tiago Nunes y cerró un buen partido. Aunque venía siendo titular, los minutos jugados en el cuadro universitario le permiten formar parte del universo de convocados de Mano Menezes. Eso sí, deberá convencer al técnico de su titularidad en la Bicolor.

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