Por Rogger Fernández

La selección peruana está próxima a disputar sus dos primeros amistosos con Mano Menezes en la dirección técnica (ante Senegal y Honduras) y, por eso, es clave poner bajo la lupa a los ‘extranjeros’ que fueron convocados para ambos compromisos.

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