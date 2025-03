A sacar la calculadora

¿Qué necesita Perú para soñar con el repechaje?

Hay una premisa sin la cual no tiene sentido sacar la calculadora: Perú debe vencer este martes a Venezuela. Solo con ese resultado vale la pena ponernos a hacer números. Luego de asegurar los tres puntos en Maturín y sumar 13 unidades en la tabla de posiciones, es necesario que Bolivia pierda de local ante Uruguay. Solo así igualaremos en puntos con los altiplánicos en la séptima casilla, la de repechaje mundialista.

Pero ese no es el único resultado que no podemos controlar y necesitamos. La Bicolor también necesita que el Chile de Gareca pierda o no gane en Santiago frente a Ecuador. Si la Roja cae, se quedará en 9 unidades. Solo si esos tres resultados se cumplen, Perú quedará encaminado.

Si la Bicolor gana, pero Bolivia supera a Uruguay y Chile vence a Ecuador, los altiplánicos alcanzarán los 16 puntos, mientras Perú llegará a 13, Venezuela se quedará en 12 y Chile también tendrá 12.