Si juntamos la credibilidad de los presidentes del Perú de los últimos treinta años, ninguno alcanza a Ricardo Gareca. No solo es un estratega, sino alguien que cambió la mentalidad del fútbol peruano. Después de 36 años logró lo que no pudo Maturana o Markarián. Y lo hizo desde la tranquilidad, creyendo en jugadores en los que nadie creía, y acercando la selección a la hinchada. Si por mi fuera lo mantendría en la selección peruana hasta que decida retirarse.

Por él, por su comando técnico y por Juan Carlos Oblitas es que, a pesar de ser un país, donde nuestros clubes no clasifican a los octavos de final de una Copa Libertadores desde hace una década, hoy estamos a dos partidos de clasificar a nuestro segundo mundial consecutivo. Y si lo logramos serán dos generaciones que han gozado de ver a su país en la élite del fútbol, y no como tantas otras que han visto a selección vapuleada. A mi hijo Juan Carlos, el mayor, lo llevé a España 82. Tenía tan solo cuatro años. No se acuerda de nada. Con los años su resignación por no clasificar a los mundiales fue creciendo hasta que sucedió lo de Rusia 2018. Hoy es uno de los hinchas más fervientes de la selección. Y así son tantos.

Ricardo tiene un don que escasea en el fútbol: habla con franqueza. Cada jugador que no ha continuado en su proceso se ha sacado solo. Y vaya que sabe convencer. Cueva es el mejor ejemplo. Ha pasado de ser el más resistido al más querido. Pero también Carrillo o el Oreja Flores al que ya querían hacer a un lado, cuando es el de los goles importantes. ¿Quién sabía dónde estaba Marco López? Lo mismo Peña o Callens: eran uno más. Todos ellos han sido apuestas suyas.

Ricardo me recuerda a Tim por su don de gente y por su sabiduría. Son de esas personas con las que puedes quedarte horas de horas hablando de fútbol, y siempre te quedas con alguna enseñanza. ¿Si su imagen se desgastará como le pasó al viejo Tim luego de España 82? No lo creo. Tiene una espalda mucho más ancha. No todas las historias tienen los mismos finales. Y este equipo merece un final feliz.

