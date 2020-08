Gianluca Lapadula apareció nuevamente en la órbita de la selección peruana en las últimas semanas. Hasta aquí, el futbolista no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de vestir la Blanquirroja.

Desde el entorno del jugador tampoco se han referido al asunto. De hecho, el agente del deportista, Gianluca Libertazzi, evitó brindar detalles sobre su representado y la vinculación con el cuadro nacional.

“No puedo hablar sobre ese tema”, declaró en Radio Ovación, después de ser consultado acerca de una posible comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre el caso de Gianluca Lapadula.

“Hay muchas situaciones que resolver”, explicó Libertazzi en referencia al atacante, quien jugó la temporada pasada en el Lecce de la Serie A, club que perdió la categoría en la última jornada del Calcio 2019-20.

Lapadula cerró la campaña anterior con un total de 13 conquistas entre compromisos oficiales por la liga y la Copa de Italia. El delantero tuvo 27 presentaciones en el campo, que se traducen en mil 966 minutos.

La palabra de Juan Carlos Oblitas

El director deportivo de la FPF aclaró el panorama sobre el atacante. “No está fuera de evaluación, pero mientras Lapadula no decida ser peruano, no podrá ser elegible. Escucho voces que no tienen sentido, él es italiano y no puede ser llamado”, indicó en Movistar Deportes.

“Ojo que esto viene desde el 2015. Quisiera que alguien le pregunte para saber si quiere o no ser peruano. Obviamente, sería un chico importante para ser tomado en cuenta”, zanjó el directivo de la institución.