Conforme a los criterios de Saber más

El 2021 ha sido un año con altos y bajos para la selección peruana. Victorias - derrotas, alegrías - tristezas, aciertos - frustraciones, y varios de antagonismos han retratado la temporada anual de la ‘Blanquirroja’, que ya está bastante cerca de consumarse. Ahora, se viene un 2022 desafiante, en el que los atacantes nacionales buscan estar en su mejor forma para afrontar los retos venideros, que no serán nada sencillos.

Para el combinado bicolor, el 2021 empezó recién en el mes de junio, tras varios meses de inactividad por el COVID-19. El estreno tardío fue bastante malo (derrota por 3-0 ante Colombia en Lima); sin embargo, el equipo de Ricardo Gareca logró levantarse, se consolidó cada vez más y finalizó de la mejor forma (triunfos importantes sobre Venezuela y Bolivia).

Perú se volvió a meter en la pelea por la clasificación al Mundial Qatar 2022, pero hay algunos asuntos que se deben corregir de cara al año que está a punto de iniciar. Por ejemplo, el balance de goleador en las Eliminatorias se debe mejorar: la ‘Blanquirroja’ ha sufrido más goles de los que ha celebrado .

A nivel defensivo a la selección nacional no le ha ido bien y por eso es el cuarto equipo del clasificatorio sudamericano que ha encajado más goles (20). Pero ofensivamente tampoco se ha hecho mucho para contrarrestar esa situación. Solo hemos celebrado 15 tantos, de los cuales, solo dos fueron marcados por un delantero centro .

La selección peruana cerró el 2021 con triunfos | Foto: GEC

La situación no es buena, pero hay armas en las que la ‘Blanquirroja’ se ha refugiado para seguir adelante. De hecho, Christian Cueva se ha convertido en una figura indispensable para los goles de la selección. El gran momento de ‘Aladino’ se debe trasladar a los demás atacantes del combinado nacional para que el 2022 sea fructífero.

Christian Cueva

Es la sensación del momento. Ha tenido un año espectacular no solo a nivel de selección, sino también en su club. El mediapunta peruano ha anotado 11 goles y dado 10 asistencias en 26 partidos jugados este 2021 con el Al-Fateh , estadísticas que espera mantener y mejorar en el año venidero.

Además, Christian Cueva es el goleador de la selección peruana en las Eliminatorias. ‘Aladino’ ha celebrado cinco goles en 14 encuentros del clasificatorio al Mundial Qatar 2022 . Su presencia es muy importante en el juego del equipo. Por sus pies debe pasar el balón para que la ‘Blanquirroja’ encuentre mayores espacios en el campo rival.

Christian Cueva es el goleador de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 | Foto: AFP

Ahora, el deseo del mediapunta nacional es seguir en el mismo nivel para el 2022. Se vienen las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias y Cueva buscará seguir aportando con muchos goles a la selección.

Con su club, este nuevo año peleará por escapar de la zona del descenso y escalar a las primeras posiciones de la Liga Profesional Saudí. Eso sí, se sigue hablando de su posible llegada a Boca Juniors y podría cambiar de aires pronto. Aún no hay nada concreto.

Gianluca Lapadula

Con la bendición del Papa, Gianluca Lapadula cerró un año muy importante para su carrera. El delantero del Benevento sufrió el descenso a la Serie B de Italia al final de la temporada 2020/21 y, tras no encontrar equipo para seguir en Primera División, está que lucha por ascender de nuevo con los ‘Brujos’.

En este 2021, el ‘Lapagol’ ha anotado 15 tantos y dado siete asistencias en 39 partidos disputados con el Benevento. Actualmente, le está yendo muy bien con su club, siendo incluso el goleador de la Serie B con 10 conquistas .

En cuanto a la selección, su aporte ha progresado bastante. La falta de gol terminó con la Copa América, donde fue el auténtico goleador de la ‘Blanquirroja’ con cuatro tantos. Mientras que en Eliminatorias, ya rompió su mala racha, anotando dos goles ante Bolivia y Venezuela .

Gianluca Lapadula espera seguir anotando goles en el 2022 con la selección peruana | Foto: Grupo El Comercio

Para las cuatro fechas restantes, el delantero enmascarado espera continuar anotando para ayudar a la selección peruana a luchar por la clasificación al Mundial. Mientras que en Benevento, que es quinto en la Serie B, Lapadula apunta al ascenso a mediados del 2022 y así volver al lugar al que pertenece . Aunque esos planes pueden cambiar si encuentra un nuevo equipo de la Serie A en el mercado de fichajes de este tiempo.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero ha protagonizado un 2021 para olvidar. Las lesiones no le han dejado jugar en paz. Con el Internacional de Porto Alegre, el ‘Depredador’ ha disputado 16 partidos en todo el año y solo ha celebrado dos goles .

Con la selección peruana, la historia es la misma. El capitán de la ‘Blanquirroja’ se perdió varios partidos importantes: se ausentó en la Copa América y solo jugó cinco cotejos en Eliminatorias sin haber celebrado algún gol .

Paolo Guerrero ha vivido un calvario este 2021 por lesiones | Foto: REUTERS

Su presente complicado y los constantes problemas en la rodilla hicieron que tome una decisión inesperada. Guerrero se desvinculó hace poco del Internacional y ahora está evaluando diferentes opciones en el extranjero.

Por ello, el plan del ‘Depredador’ en el 2022 -cumple 38 años el 1 de enero- es recuperarse totalmente, encontrar un nuevo club fuera del Perú y volver a ser parte de la selección nacional en los desafíos que se vengan .

André Carrillo

La ‘Culebra’ sigue siendo uno de los pilares del Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí. El extremo peruano ha jugado un total de 33 partidos en todo el año, y ha aportado seis goles y cuatro asistencias. Además, se coronó campeón liguero y conquistó la Champions League de Asia .

También ha sido un jugador clave para el combinado nacional. André Carrillo anotó dos goles en seis partidos de la Copa América, pero en las Eliminatorias no ha celebrado ninguna conquista en el año actual. Sus tres tantos en el clasificatorio sudamericano son del 2020.

André Carrillo es una de las armas más letales de la selección peruana | Foto: AP

Eso sí, la ‘Culebra’ nunca deja de ser desequilibrante en ofensiva. Siempre es un arma letal que puede utilizar la ‘Blanquirroja’ y, por eso, el extremo de 30 años luchará junto al resto del equipo por lograr la clasificación a su segundo Mundial.

A nivel de clubes, se vienen muchos desafíos para Carrillo. Sin duda, el más importante es el Mundial de Clubes en febrero, donde el peruano tendrá su revancha y buscará sumarse a la lista de los peruanos que se consagraron en ese torneo de la FIFA .

Raúl Ruidíaz

El delantero con mejor rendimiento (estadísticamente hablando) en el extranjero en este 2021 ha sido Raúl Ruidíaz. El atacante del Seattle Sounders celebró 19 anotaciones en 30 partidos jugados durante el año . Aunque en cuestión de títulos, se quedó con las manos vacías. Tuvo la chance de ganar la Leagues Cup, pero perdió la final ante el León de Santiago Ormeño.

En la selección su aporte no es el mismo. La ‘Pulga’ sigue siendo criticada por su falta de gol en la ‘Blanquirroja’. Este año disputó cuatro partidos de Eliminatorias, todos ingresando en el segundo tiempo, y no anotó ningún tanto . Se perdió la fecha triple de octubre por una lesión y no fue considerado en la convocatoria de la fecha doble de noviembre, ya que aún no había reaparecido con su equipo.

Raúl Ruidíaz espera romper su racha negativa con la selección peruana en el 2022 | Foto: GEC

Hace algunas semanas, después de que su futuro haya estado en incertidumbre, Ruidíaz extendió su vínculo por una temporada más con el Seattle Sounders. El 2022 será desafiante para el delantero de 31 años, que buscará consagrarse nuevamente en la MLS.

Mientras que en la selección peruana, la ‘Pulga’ espera que este año nuevo le ayude a romper su racha negativa. El último gol oficial que anotó con el combinado nacional fue en junio del 2016, cuando celebró el 1-0 ante Brasil, que le dio el pase al Perú a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Han pasado más de cinco años y aún no ha vuelto a marcar.

Santiago Ormeño, Alex Valera y Jefferson Farfán

El comando técnico de la selección peruana también estará atento a lo que hagan Santiago Ormeño, Alex Valera y Jefferson Farfán. Los tres delanteros tienen la confianza de Ricardo Gareca, por lo que esperan aportar a la ‘Blanquirroja’ en el 2022.

La primera parte del 2021 fue espectacular para Santiago Ormeño, que vivía un gran momento goleador con el Puebla. Sin embargo, el delantero cambió de equipo y fichó por el León, donde aún no se ha logrado consolidar. Ha jugado 19 partidos con las ‘Fieras’ y anotó dos goles. Además, levantó el título de la Leagues Cup . Ahora, espera ganar mayor continuidad en el 2022 con su club para así tener más oportunidades en el combinado nacional.

Alex Valera, por su parte, no tuvo un buen comienzo de temporada, pero logró mejorar poco a poco y cerró el año con goles. En el año actual jugó 30 partidos, anotó 13 goles y dio 7 asistencias . La mayoría de sus conquistas fueron en el tramo final de la Liga 1, lo cual ayudó a Universitario para afianzarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El delantero crema espera hacer un buen papel en este torneo y seguir siendo considerado por el comando técnico de Gareca.

En el caso de Jefferson Farfán, no hay mucho que decir. Se consagró campeón nacional con Alianza Lima, habiendo aportado cuatro goles en 14 encuentros . En la selección peruana, la ‘Foquita’ sigue siendo un referente y se ha convertido en una gran pieza de recambio para los retos que se vengan en el 2022.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

El delantero ítalo-peruano debe ser, en la actualidad, uno de los personajes más queridos en Perú.