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Resumen

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Gianluca Lapadula marcó su segundo gol en la era Mano Menezes. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Gianluca Lapadula marcó su segundo gol en la era Mano Menezes. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Marco Quilca León

Matute no estuvo lleno. Ni cerca. El estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para casi 30 mil espectadores, lució con aproximadamente la mitad de sus tribunas ocupadas. El jirón San Cristóbal, acostumbrado a convertirse en una marea blanquiazul cada vez que juega Alianza Lima, tuvo esta vez una postal distinta: calles casi desiertas y un ambiente que tampoco ayudó a encender la previa. Era el primer partido de Mano Menezes en Lima después de ocho amistosos fuera del país, con apenas una victoria, dos empates y cinco derrotas. La selección necesitaba una respuesta. Y la encontró en un viejo conocido.

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