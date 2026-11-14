Matute no estuvo lleno. Ni cerca. El estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para casi 30 mil espectadores, lució con aproximadamente la mitad de sus tribunas ocupadas. El jirón San Cristóbal, acostumbrado a convertirse en una marea blanquiazul cada vez que juega Alianza Lima, tuvo esta vez una postal distinta: calles casi desiertas y un ambiente que tampoco ayudó a encender la previa. Era el primer partido de Mano Menezes en Lima después de ocho amistosos fuera del país, con apenas una victoria, dos empates y cinco derrotas. La selección necesitaba una respuesta. Y la encontró en un viejo conocido.

Desde el calentamiento, hubo un nombre que sobresalió por encima del resto: Gianluca Lapadula. Cada vez que el delantero tocaba la pelota, los aplausos aparecían desde las tribunas. Cuando convertía en los ejercicios previos, la ovación se repetía. A sus 36 años, el ‘Bambino’ parecía sentirse en casa. Fue también uno de los más entusiastas durante el encuentro, corriendo, presionando y buscando contagiar a sus compañeros. El hincha se lo reconoció.

A los 13 minutos llegó el primer premio. Lapadula tomó la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió el penal que adelantó a Perú ante Bolivia. Matute volvió a pronunciar su nombre. El delantero de Universitario, que también atraviesa un buen momento con nueve goles en el Torneo Clausura, se convirtió en el rostro de una selección que todavía busca referentes para su reconstrucción. En un equipo que promedia casi 30 años, su experiencia y compromiso adquieren un valor especial.

🚨🌎 | GOOOOOOAL‼️‼️‼️ ⚽️GIANLUCA LAPADULA 🇵🇪 Perú 1-0 Bolivia 🇧🇴 https://t.co/HdKP2fTNzf — X_GÖAL (@Xrkt111686) November 14, 2026

Una preocupación en Ate

Pero la noche que había comenzado con aplausos terminó con preocupación, especialmente para los hinchas cremas. A los 56 minutos, Lapadula se tendió sobre el césped y pidió atención médica. Se llevó la mano al muslo izquierdo y dejó de participar en la jugada. El primero en acercarse fue Yoshimar Yotún; después lo hizo Andy Polo, su compañero en Universitario.

El ‘Bambino’ abandonó el campo caminando, aunque con evidentes gestos de molestia. Apenas llegó al banco de suplentes, recibió hielo en la zona afectada. La imagen encendió las alarmas en Ate. Universitario tiene por delante un compromiso decisivo ante Sport Huancayo, dentro de ocho días, en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de conquistar el Torneo Clausura. Perder a su goleador en este tramo de la temporada sería un problema para el equipo crema. Por ahora, queda esperar la evaluación médica para conocer el alcance de la molestia.

🤕🇵🇪 ATENCIÓN: GIANLUCA LAPADULA sale LESIONADO con PERÚ a 8 DÍAS del final del Torneo Clausura de la Liga 1. https://t.co/g2RqCZZxEh — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 14, 2026

“No sé si estoy lesionado, pero he tenido una molestia”, declaró tras el amistoso en zona mixta. Una declaración que hará dormir con intertidumbre a los hinchas de la ‘U’.

Perú, mientras tanto, todavía tenía una alegría más guardada. A los 87 minutos, Maxloren Castro apareció para marcar el 2-0 definitivo y sellar una victoria que el equipo necesitaba desde hace varias jornadas. Con ese resultado, la Blanquirroja de Mano Menezes puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar y consiguió su segundo triunfo bajo la dirección del brasileño.

El once titular de la selección peruana ante Bolivia que promedió 29.8 años de edad. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

La celebración fue necesaria, aunque Matute no haya presentado el marco esperado. La selección volvió a ganar, Lapadula recibió el cariño de la gente y Castro dejó su firma en el resultado. Ahora el siguiente desafío será Panamá. Perú tendrá otra oportunidad para seguir construyendo una relación que necesita recuperar con su hinchada. Y Universitario, mientras tanto, esperará noticias de su ‘9’. Porque la ovación que recibió en Matute también tuvo un costo de preocupación en Ate.

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