Bastó que Gianluca Lapadula publiqué un emotivo video en sus redes sociales para que Claudio Pizarro se convierta en tendencia. ¿Cuál es la relación? ¿Una reacción forzada de algunos hinchas o sí hay un vínculo por explicar? ‘Lapagol’ y el ‘Bombardero de los Andes’ no se conocen, pero ya hubo una reacción del ex jugador del Bayern sobre la inclusión del ítalo-peruano en la selección peruana. Y en la hora de más aplausos a Lapadula, algunos memoriosos volvieron a esa entrevista de diciembre del 2020.

El periodista Matías Brivio conduce un espacio noctuno en “Frecuencia Latina” llamado “Más Vale Tarde”. En diciembre, el invitado central fue Claudio Pizarro, quien dialogó desde Alemania con Brivio. Para ese entonces, Lapadula ya había debutado con la selección en esa jornada doble de Eliminatorias, en las cuales Perú sumó dos derrotas contra Argentina y Chile.

Una de las primeras preguntas al ‘Bombardero’ fue sobre la llegada de Lapadula y la respuesta del ex ’14′ llegó en dos partes. Primero dijo lo siguiente: “Me vas a meter en problemas… Yo lo he conversado anteriormente y para mí, hay una cosa: él fue un jugador que cuando se le convocó a la selección o había la intención de convocarlo dijo que no quería venir. ¿Estoy en lo correcto?”, dijo ‘Pizza’.

Luego de recibir el Ok de Brivio, el ex jugador del Werder Bremen lanzó una polémica sentencia que hoy muchos han comenzado a recordar: “Entonces, ¿Perú es plato de segunda mesa?”, criticó Pizarro a Lapadula.

-Los paralelos inevitables-

Lapadula nunca respondió a Pizarro. En su estadía su única declaración sobre otro delantero fue la siguiente: “Paolo Guerrero aceptó que yo juegue con la ‘9’. Pero él es el goleador histórico”. En las redes sociales del atacante de Benevento, uno de los comentarios que tuvo más repercusión fue este: “En 6 meses, Lapadula ha hecho más que Pizarro en 20 años”. ¿Esta sentencia puede ser analizada con seriedad? Veamos.

Si el árbitro Esteban Ostojich validaba el primer gol de Perú ante Paraguay como tanto de Lapadula (dio autogol de Gómez), Gianluca hubiera superado en su promedio goleador a Pizarro en nueve partidos oficiales (hasta aquel encuentro de cuartos de final). Este otro dato sí es concreto: en nueve partidos oficiales, Lapadula alcanzó dos goles oficiales en nueve partidos oficiales. Claudio Pizarro no sumó goles en sus primeros nueve encuentros oficiales.

Como verán, las únicas “odiosas” comparaciones que se pueden hacer entre Pizarro y Lapadula tienen que ver con promedios. Nada más que eso. Sobre todo porque el ‘Bambino’, con 31 años, difícilmente pueda acumular una cantidad similar de partidos con selección como Pizarro, quien defendión a la blanquirroja durante casi dos décadas.

Es cierto que Lapadula se robó el corazón de los peruanos. Por humildad, por entrega, por olfato goleador. Y también es cierto que ha caído muy bien en la interna de la selección peruana. Pero, Pizarro tampoco es ajeno al carisma en el grupo de seleccionados de Gareca. El mejor ejemplo fue la foto que subió Luis Advíncula, en la que aparece cenando en Alemania junto a Claudio.

Las distancias tienen que ver con la percepción del hincha. Lo último que se destaca de ‘Lapagol’ es jugar con dolores en el tobillo, con la nariz rota y hasta con máscara. Lamentablemente, el último recuerdo de Claudio Pizarro con la selección peruana fue cuando pidió su cambió al sentirse golpeado en el partido ante Uruguay, por las Eliminatorias Rusia 2018. Hay palabras y gestos que no tienen vuelta atrás. Que llegaron para quedarse.

