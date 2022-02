Conforme a los criterios de Saber más

No todas las historias de los superhéroes tienen un final feliz. Sin embargo, después de dos meses de incertidumbre, la de uno de los principales protagonista de la selección peruana, Gianluca Lapadula empieza a aclarecer y podría acabar con un fin de temporada digno de un goleador, y con una clasificación al Mundial de Qatar 2022. Este miércoles 23 de febrero volvió a jugar con el Benevento teniendo a Ricardo Gareca presente en primera fila. Y este jueves, se dio la reunión del entrenador y el atacanta, tal como fue anunciado por la FPF.

Tras volver a jugar en su club luego de casi dos meses, Lapadula recibió la visita de Ricardo Gareca y Néstor Bonillo este jueves. El comando técnico de la selección peruana viajó especialmente para saber de palabras del mismo atacante su estado actual, tanto a nivel futbolístico como de su lesión en el tabique, una fractura cuya operación ha decidido postergar.

Su momento

Lapadula reapareció en Benevento luego de más de dos meses. Lo hizo este miércoles con 35 minutos ante el Como, al que su equipo goleó por 5-0 en la Serie B italiana. El suspiro tranquilizador del comando técnico fue evidente: Lapadula volvió a tener minutos y demostró que puede jugar pese a su lesión nasal. Alivio absoluto para la selección pensando en la fecha doble de Eliminatorias que se viene a fines de marzo ante Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima) por un cupo al Mundial de Qatar 2022

Pero hagamos memoria. En la última fecha doble, en el partido ante Colombia en Barranquilla, el pasado 28 de enero, la lesión en la nariz que el ‘Bambino’ arrastraba se recrudeció. ¿Qué ocurrió? En el área, cuando tocaba defender el arco de Pedro Gallese, Lapadula fue a apoyar a sus compañeros y salió lastimado. Los médicos de la bicolor se vieron obligados a ingresar al campo para atenderlo, pero quedó tendido sobre el césped. Finalmente, salió en el minuto 84.

El enfoque médico

Y aunque la Selección no publicó un comunicado oficial sobre su diagnóstico, el doctor Julio Grados le pudo explicar a El Comercio que “a pesar de que es complicado hablar desde afuera, yo creo que se trata de la misma lesión que sufrió meses atrás y que se ha recrudecido. Lo ideal sería que se opere. No tomará mucho tiempo su recuperación”, dijo.

Al respeto, el ortopedista y traumatólogo, Julio Armas, nos comentó que “la lesión de Lapadula es de mayor consideración debido a que llevaba un proceso de recuperación después de un daño similar, por lo que el tiempo total de recuperación podría ser de 4 a 6 semanas”, dijo. “El principal riesgo es que la desviación del tabique estreche el conducto nasal lo que provoca dificultad para respirar. Los hematomas debido al sangrado también pueden comprometer el pase del aire teniendo a veces que ser drenado ”, agregó el especialista.

En cuanto a la mejor opción de tratamiento, recomendó una operación. “Es importante mencionar que una persona que se fractura la nariz y está se desplaza debe ser puesta en su lugar dentro de los primeros 7 días idealmente. ¿Su recuperación? En el caso de Lapadula es más delicado por la fractura anterior sin embargo recibió tratamiento oportuno y cuidados posteriores (reposo deportivo) que harán que máximo en 6 semanas pueda realizar sus actividades casi con normalidad”, explicó.

Lo cierto es que, finalmente, el ‘Bambino’ decidió no operarse hasta después de finalizada las Eliminatorias. Pues más allá de que su proceso de recuperación sea relativamente corto, ello le impediría seguir entrenando y llegar a punto a la fecha doble de marzo, ante Uruguay y Paraguay, donde sabe que será determinante. Y aunque no es lo más recomendable, ya se lo comunicó a sus compañeros y al comando técnico. No hay marcha atrás.

‘Lapagol’: el héroe enmascarado

Desde su primer partido con la bicolor, en noviembre del 2020, Lapadula ha marcado cinco goles con la Selección Peruana. Aunque, sus lágrimas, golpes y rasguños, pero sobre todo su esfuerzo por estar presente con la Selección, es lo que más reconoce la hinchada peruana que ha encontrado en él un nuevo ídolo, ante la ausencia de Paolo Guerrero.

Ello, según el psicólogo deportivo, Julio César Peche, es algo que Gianluca entiende a la perfección, siendo esta una de las razones por las cual ha decidido no operarse y seguir jugando para llegar a la fecha doble de marzo, donde la bicolor definirá su clasificación a Qatar ante Uruguay y Paraguay. “Gianluca sufrió para ser aceptado, por la afición y el periodismo deportivo. Se ganó el cariño de todos por sus actitudes. Entonces, el volver aún estando enmascarado es su muestra de agradecimiento. Él quiere seguir haciendo méritos”, afirmó.

“Él es el nuevo héroe y en la psicología son las personas que se muestran de una forma para agradar a un gran grupo. Él tiene un gran arraigo y a nivel de Perú es muy bien recepcionado. Él es consciente que el rival lo va a buscar, pero para personas como él esos golpes son condecoraciones. No le importa. Quiere seguir corriendo y hacer gol o dar una asistencia”, agregó el psicólogo.

En tanto, sobre el uso de la mascarilla dijo: “Las personas que tienen una personalidad definida, algún tipo de lesión ya sea de ligamentos, lesión, de rostro, no lo van a sentir como una disminución, porque tienen herramientas que les permiten manejar la situación en la cual se encuentran. Él teniendo el tabique totalmente dañado, sigue jugando con mascarilla, a pesar de que en su vida social no la utilice. Eso demuestra que no se siente avergonzado, ridiculizado o menos en comparación con otras personas. Incluso, puede que lo considere con valor, como una condecoración por ser un excelente jugador”.

El rasgo clave: la disposición al riesgo

Por otro lado, Piero Portanova, también psicólogo deportivo, aseguró que las condiciones en las que llega ‘Lapa’ no son las mejores, pero que aún así, por su personalidad, no le jugarían en contra. “No es la situación ideal. Siempre hay un impacto por más mínimo que sea en la psique. No es lo mismo llegar en una excelente forma deportiva. Recordemos además que él acumula distintos temas, porque no tiene continuidad, está golpeado. Él lo que va a tener que hacer es un sobreesfuerzo de manera mental para acomodarse a esta situación”, dijo.

“Sin embargo, creo que lo que lo puede estar ayudando es un factor de personalidad, de cómo es un jugador con estos rasgos. Ahí hablamos de variables psicológicas como la disposición al riesgo, que es típico en delanteros. Con él solo hecho de aceptar venir así ya creo que está demostrando que es alguien fuerte mentalmente y que está motivado”, agregó.

En cuanto, a su máscara, al igual que Peche, considera que es el símbolo de Gianluca que lo motiva. “Es un símbolo de que no está al 100%, pero que aún así está dando todo por el país. Hay jugadores que con un 80-85% pueden definir, y resaltar en el campo” explicó.

Lapadula, por sus características, según nos comentan los especialistas no se dará por vencido. En un mes regresará al Perú para pelear la clasificación al Mundial. Y aunque físicamente no esté en su mejor momento, él buscará mostrar su mejor versión en el campo. Sabe que Perú se juega mucho más que una clasificación a Qatar, se juega la alegría de millones de peruanos.

‘Lapa’ y su gran esfuerzo por la bicolor

La lesiones en la nariz de Gianluca Lapadula no han sido su único problema de los últimos meses. La falta de continuidad en el Benevento también es un problema para el ‘Tigre’ que ha decidido empezar su gira por Europa para ver cómo se reintegra al Benevento. La última semana, el delantero de la bicolor llegó a un consenso con Benevento y pudo volver a jugar.

Como se sabe, el club decidió demandar al peruano por incumplimiento de contrato. Luego de que mostrara su deseo por ser transferido en el mercado de invierno. ‘Gianluca’, tras las fiestas de fin de año, no retornó a la institución y pidió no ser tomado en cuenta mientras buscaba otro club, generando incomodidad en la institución ‘Giallorossi’.

Ahora, con esta decisión, ‘Lapa’ tendrá que dar lo mejor de sí para recuperar el tiempo perdido, considerando que su último partido en la Serie B fue el pasado 15 de diciembre en la derrota contra Fiorentina en la Copa de Italia por 2-1. De esta manera, el atacante acumuló un total de seis ausencias con el equipo de la Serie B: ante Calcio Monzza, SPAL, Alessandria, Parma, Lecce y Ascoli. Encuentros, donde el elenco ha sumado dos derrotas, tres empates y una sola victoria, saliendo de la zona de ascenso directo hacia la de playoffs, complicando su regreso a la Serie A.

Partido Fecha Resultado Goles Ternana vs Benevento 10-12-21 0-2 1 Vicenza vs Benevento 30-11-21 2-3 2 Benevento vs Regina 27-11-21 4-0 1 Crotona vs Benevento 28-10-21 0-2 1 Benevento vs Cosenza 23-10-21 3-0 1 Como vs Benevento 25-09-21 1-1 1 Benevento vs Ciudadela 21-09-21 4-1 3

