Gianluca Lapadula compartió una imagen en redes sociales y añadió una descripción sobre sus orígenes. El delantero, de padre italiano y madre peruana, provocó la reacción de los usuarios, quienes lo vincularon con la selección nacional.

“¡Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! #Perú”, escribió el atacante de 30 años. El futbolista también colocó la bandera de nuestro país en el post que replicó en sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram.

Lapadula subió esta instantánea después del estreno de la Blanquirrojas en las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Por esta razón y debido a la cercanía con el certamen de selecciones, los cibernautas respondieron rápidamente.

Como se recuerda, el delantero ha sido relacionado con la Bicolor en más de una ocasión. Incluso, el ‘9’ se reunió con el entrenador Ricardo Gareca. Pero, declinó la opción de ponerse la casaquilla nacional y hasta disputó compromisos con Italia.

Lapadula, en la Serie A

Actualmente, Gianluca Lapadula defiende los colores de Benevento Calcio, ascendido la temporada anterior a la primera italiana. Incluso, el pasado fin de semana, el jugador dio la victoria a los suyos gracias a un tanto frente a Bolonia.

Después de convertirse en el máximo anotador (30 conquistas) de la Serie B con Pescara, ‘Lapagol’ ha continuado su carrera en la Serie A, aunque con diferentes resultados por los clubes que defendió.

Así fue el gol de Lapadula para la victoria sobre Bologna. (Foto: Lecce / Video: YouTube)

Del Pescara pasó al Milan, pero no tuvo mucho éxito con los ‘rossoneros’. Luego pasado a las filas del Genoa donde marcó siete tantos en dos años. En la campaña anterior convirtió once goles con Lecce, pero no fue suficiente para seguir en la máxima categoría.

Este curso, Benevento abrió las puertas a Lapadula y en tres juegos disputado (ninguno completo), ya celebró el pasado domingo.

