La selección peruana afronta un panorama bastante complicado. Era de esperarse que jugar partidos de Eliminatorias en enero traería inconvenientes. La temporada 2022 acaba de comenzar -o reanudar- y en algunos países todavía no hay actividad. En ese contexto, la ‘Blanquirroja’ es una de las más perjudicadas de cara a los desafíos que se aproximan y ahora más con la noticia de que Gianluca Lapadula está en busca de un nuevo equipo para retomar la acción.

El goleador peruano será el gran ausente en el partido entre Benevento y Monza de esta tarde. Esto despertó la sorpresa en el entorno italiano y nacional, pues Lapadula es la principal carta de gol de los ‘Brujos’. No obstante, el entrenador Fabio Caserta explicó que decidió dejarlo fuera de la convocatoria debido a que la intención del delantero es marcharse del equipo.

“Lapadula el primer día de trabajo después de la pausa me dijo que no quiere jugar más en Benevento . Hace algunos días le pregunté otra vez su opinión y me contestó lo mismo”, aclaró Caserta.

Sucede que el ‘9′ del Benevento atraviesa un perfecto momento en la Serie B. De hecho, es el goleador del torneo con 10 conquistas. Por esa razón, está buscando un mejor club para exponer su talento. Y hay opciones, pero aún nada concreto.

Gianluca Lapadula es el goleador de la Serie B. (Foto: Prensa Benevento).

La intención de Lapadula es jugar en la máxima categoría del fútbol italiano; es decir, en la Serie A. En Italia ya se rumorea que sus tres posibles destinos están en Bolonia, Cagliari y Sampdoria. Sea como fuere, el delantero de la selección peruana debe definir su situación antes del cierre del mercado de pases (31 de enero).

Eso sí, mientras no se concrete nada, muy probablemente ‘Lapagol’ estará sin actividad en la Serie B. No hay mayor indicio que su ausencia de este jueves. Por ello, su situación preocupa bastante a la selección peruana, pues se vienen partidos decisivos en los próximos días .

El 28 de enero la ‘Blanquirroja’ deberá visitar a Colombia para un duelo clave por las aspiraciones al Mundial Qatar 2022. Luego, el 1 de febrero, deberá recibir a Ecuador en Lima en otro choque trascendental. Lapadula podría llegar a ambos encuentros sin haber jugado partidos oficiales antes, pero no sería el único.

Liga 1 y MLS sin acción

Otra noticia que ha afectado a la selección peruana es la postergación -inevitable- del arranque de la Liga 1 2022. Inicialmente el torneo local iba a levantar el telón de la nueva temporada el 21 de enero; sin embargo, ante la tercera ola de contagios del COVID-19, se decidió que el certamen recién comience el 3 de febrero.

Es decir, es totalmente seguro que los jugadores de la liga local no jugarán ningún partido oficial antes de los duelos contra Colombia y Ecuador, más allá de los amistosos ante Panamá y Jamaica programados para el 16 y 20 de enero respectivamente.

Actualmente, el comando técnico de la selección peruana viene trabajando con un total de 17 futbolistas de la Liga 1 con miras a los cotejos amistosos. A partir del desempeño individual ante Panamá y Jamaica, Ricardo Gareca evaluará con quiénes cuenta para la convocatoria definitiva para las Eliminatorias. Aunque, de todas formas, no habrá ningún cotejo oficial que respalde a estos jugadores.

Futbolistas Liga 1 en la selección Equipo José Carvallo (Arquero) Universitario Ángelo Campos (Arquero) Alianza Lima Gianfranco Chávez (Defensa) Sporting Cristal Jhilmar Lora (Defensa) Sporting Cristal Nilson Loyola (Defensa) Sporting Cristal Oslimg Mora (Defensa) Alianza Lima Christian Ramos (Defensa) Alianza Lima Aldo Corzo (Defensa) Universitario Renzo Garcés (Defensa) Universidad César Vallejo Josepmir Ballón (Volante) Alianza Lima Jairo Concha (Volante) Alianza Lima Christofer Gonzáles (Volante) Sporting Cristal Horacio Calcaterra (Volante) Sporting Cristal Jesús Castillo (Volante) Sporting Cristal) Jefferson Farfán (Delantero) Alianza Lima Álex Valera (Delantero) Universitario Luis Iberico (Delantero) Melgar

Por otro lado, los jugadores peruanos de la MLS también pasan por una situación similar. La nueva campaña de la liga estadounidense se estrenará recién el 26 de febrero, por lo que no habrá actividad hasta entonces .

En ese sentido, Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (New York City), Edison Flores (DC United), Marcos López (San Jose Earthquakes), Yordy Reyna (Charlotte Football) y Andy Polo (Portland Timbers) trabajaron estos últimos días con la selección peruana en condición de “invitados”.

Desde la ‘Blanquirroja’ gestionaron los permisos a los respectivos clubes de la MLS para que estos jugadores puedan estar aptos en los amistosos venideros, pero solo Yordy Reyna no recibió el visto bueno. Los demás sí podrán marcar presencia, pero igual el reposo de su liga en este mes les puede pasar factura.

Jugadores de la liga local y MLS llegarán sin actividad oficial al partido contra Colombia | Foto: @SeleccionPeru

Asimismo, hay otros dos casos de inactividad en la ‘Blanquirroja’. Sergio Peña no jugará con el Malmö hasta abril del 2022, debido a las bajas temperaturas de estos meses en Suecia. Por su parte, Yoshimar Yotún aún no encuentra equipo y solo se enfoca en los retos que tiene a nivel de selección. Eso sí, el retorno del volante nacional a la MLS suena con fuerza.

