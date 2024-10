Probablemente Perú esté ante el partido más importante y difícil en mucho tiempo. Por el rival (Uruguay, tercer puesto con 15 puntos y la selección más goleadora con 13 tantos) y el contexto (la Bicolor no ganó aún en ocho fechas y mira a todos desde el fondo de la tabla). Este viernes, el combinado blanquirrojo se juega una final en el Estadio Nacional, se juega el sueño de un país de ir al Mundial de 2026. En ese sentido, Guillermo Sanguinetti, exdefendor uruguayo y técnico que conoce a fondo el fútbol peruano (dirigió a Alianza, Boys y actualmente está al mando de UTC), conversó con DT El Comercio sobre el Perú vs. Uruguay y la importancia de este encuentro.

—¿Cómo analiza este partido ante Uruguay para la selección peruana?

Creo que es muy importante para las dos selecciones. Para Uruguay porque no viene bien producto del problema que tiene con las suspensiones tras la Copa América, no tendrá a todos los jugadores a disposición, entonces será un partido muy complicado. Y Perú lógicamente necesita en este momento sacar los tres puntos para seguir pensando en el Mundial. Por lo tanto, creo que es un partido crucial para Perú, teniendo en cuenta el momento de Uruguay que no es el mejor.

—¿Es, entonces, el momento perfecto para que Perú logre su primer triunfo en las Eliminatorias? Sin faltar el respeto a Uruguay, claro…

Creo que sí. Si bien Uruguay recupera a algún jugador, no viene bien y juega de visitante. Es algo que Perú tiene que hacer valer, esa localía. Sin duda que lo van a plantear como el gran partido para levantar cabeza y sumar su primer triunfo en las Eliminatorias, eso será muy bueno para Perú.

—Que Perú tenga apenas tres puntos en las Eliminatorias y se ubique último en la tabla se le atribuye, entre otros factores, al recambio generacional que no se está dando. Usted dirigió en Alianza Lima, Sport Boys y ahora en UTC, ¿Qué tan fundamental es el trabajo en divisiones menores?

Definitivamente es fundamental el trabajo de menores para ir generando ese recambio. Se le debe dar mucha importancia a las selecciones juveniles en todo su proceso porque esos jugadores son los que después te darán la posibilidad del recambio como está sucediendo en selecciones como Uruguay, Argentina y Colombia, que han tenido procesos muy buenos.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias. (Crédito: google).

—Uruguay hoy tiene muchos jugadores en la élite del fútbol europeo como Valverde en el Real Madrid, Darwin Núñez en el Manchester United, Rodrigo Betancur en el Tottenham…

Sí, en Uruguay se estuvo, durante mucho tiempo, buscando ese recambio y trabajándolo. No se dio de la noche a la mañana. Lo fueron encontrando con esos procesos de selecciones juveniles, los fueron llevando de a pocos y llegaron a la profesional con un proceso de selección muy importante, de varios años. Eso hizo que sea más fácil de lo normal el recambio. Es obvio que por una cuestión de edad se debe ir dejando a jugadores, entonces, repito, es fundamental una muy buena estructura de selecciones juveniles.

—¿Se trabaja correctamente las divisiones menores en Perú?

No es que no se trabaje, pero hay un tema de infraestructura en los equipos, de la misma competencia interna que deben tener. Creo que en Perú pueden tener muy buenas ideas o formas en lo que son las estructuras juveniles en su selección, pero esa competencia interna es algo que no está de la mejor forma y es una de las cosas que más hincapié deben hacer porque los jugadores cuando son jóvenes tienen que tener una competencia fuerte para que después les sirva cuando van aumentando de categoría hasta llegar a la profesional.

—En la convocatoria de Jorge Fossati está la ausencia de Paolo Guerrero, ídolo de la selección. ¿Le sorprendió que no esté?

Eso es un tema que pasa por el seleccionador. Pero más allá de eso, los jugadores no juegan con la cédula. Si futbolísticamente están rindiendo en su club y demuestran que están para ser convocados, perfectamente lo pueden seguir haciendo. Pero, repito, eso es evaluación de un entrenador.

—Hoy, Perú tiene como técnico a Jorge Fossati, compatriota suyo. ¿Cómo lo ven en Uruguay?

Es un entrenador que tiene mucho recorrido, no solamente en clubes, sino también en selecciones. Y a su vez tuvo la posibilidad de tener un conocimiento importante del fútbol peruano cuando dirigió a Universitario y salió campeón. Sin duda es un técnico de jerarquía que debe estar tratando de buscar ese equipo que le dé solidez y que le dé la posibilidad de ganar esos puntos que lo pongan un poco más cerca de la clasificación.

Guillermo Sanguinetti dirigió a Alianza Lima entre 2014 y 2015. Actualmente, es técnico de UTC. (Foto: AFP)

—¿Jorge Fossati es el técnico ideal para que Perú pueda tomar un proyecto a largo plazo y no pensar solo en el Mundial de 2026?

En el fútbol la realidad es que los resultados mandan. Pero es importante para una selección tener un proceso para ir cristalizando lo que cada técnico necesita. Fossati es un técnico de probada calidad y tiene la espalda para manejar un proyecto. Sin embargo, como dije, los resultados condenan también.

—Llegó por primera vez a dirigir a Perú en 2014 y volvió luego de siete años. ¿Cuándo regresó vio un crecimiento en el fútbol peruano o lo encontró como lo dejó?

La diferencia es que en ese periodo Perú clasificó al Mundial, que no es poca cosa con una selección de jugadores brillantes y un proceso con Gareca que fue muy bueno. Pero los procesos se van terminando y se necesita un recambio y eso es lo que no lo tienen claro acá.

Guillermo Sanguinetti dirigió a Christian Cueva entre 2014 y 2015 en Alianza Lima. (Foto: Facebook)

—En Alianza dirigió a Christian Cueva y vivió, de muy cerca, sus dos versiones: el talentoso, pero con problemas extrafutbolísticos. ¿Qué opina de él?

Christian fue uno de los baluartes de la selección que llegó al Mundial, como lo fueron tantos otros. Pero en cuanto a lo que él despliega como talento, creo que es algo que sin duda tenerlo en la mejor versión va a ser muy importante para Perú. Es una lástima que no esté ahora en su mejor versión porque puede aportar mucho a la selección peruana.

—¿Hoy, en la selección peruana, ve otro Christian Cueva?

No, no lo hay. Por eso es muy importante recuperar a un jugador de su calidad.