Tras ser eliminados de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en Universitario se enfocan en el clásico de este domingo ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Pero también miran en el horizonte una posible convocatoria a la selección peruana. Es el caso de Alex Valera, quien podría volver a vestir la Blanquirroja luego de diez meses.

“Hablé con el ‘profe’ Óscar, y bueno a esperar la convocatoria a ver si se da. Ahorita estoy enfocado en el partido del domingo (el clásico ante Alianza Lima), lo que venga más adelante se verá más adelante”, comentó tras el encuentro ante el conjunto brasileño.

Este Diario conoció de fuentes cercanas a la Federación Peruana de Fútbol que es “muy probable” que Valera sea convocado nuevamente. La lesión de Paolo Guerrero, quien quedaría fuera de lista, le abriría un espacio al ‘9’ de Universitario de Deportes.

¿𝗩𝗔𝗟𝗘𝗥𝗔 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡? 👀🇵🇪



🗣️ Alex Valera en exclusiva con @denganche: "Ahorita estoy bien. Hablé con el profe Óscar y solo queda esperar la convocatoria, por si se da."



— DENGANCHE (@denganche) August 22, 2025

Recordemos que esta será la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. El equipo de todos se ubica en el noveno puesto con 12 puntos y está a seis de Venezuela que ocupa el séptimo lugar que da un cupo al repechaje.

Cabe recordar que Alex Valera no juega por la selección desde noviembre del 2024, cuando tuvo unos minutos en la derrota por 1-0 a manos de Argentina.

Universitario vs. Alianza Lima: ¿Cuándo se jugará?

Tras igualas sin goles con Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando recibe a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Alianza Lima jugarán en la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

