“Habrá que ver al ultrapromocionado Felipe Chávez, un Benavente 2.0″: Ortiz Bisso analiza qué hay detrás de la primera convocatoria del interino Barreto

Nada más lejano a ello. Ese recambio natural, propio de países en donde se trabaja con profesionalismo en la formación de sus futbolistas, no existe en el Perú. Y quienes creen que “ahora sí” se acabó eso que llaman argolla, olvidan que los supuestos reemplazos de Pedro Gallese, André Carrillo o Renato Tapia no los igualan en jerarquía. Es más, me atrevería a decir que quien se haga cargo de la selección los llamará de inmediato. Tampoco descartaría que se le ocurra una operación “convencimiento” (eso que en cristiano llamamos ruego) para procurar la vuelta de Christian Cueva o Paolo Guerrero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Hay nombres interesantes que merecían una oportunidad como Pedro Díaz, de notable rendimiento en el arco de Cusco; Maxloren Castro, ‘sparring’ en la era Fossati y el melgariano Matías Lazo, quien ya sabe lo que es entrenar con una selección. Habrá que ver lo que puedan ofrecer Juan Pablo Goicochea, Christian Carbajal y el ultrapromocionado Felipe Chávez, un Benavente 2.0 por la cantidad de fans que ha acumulado (y que, estoy seguro, ni siquiera lo han visto jugar un partido completo).

No se entienden los llamados de Bryan Reyna y Diego Romero. El primero ha jugado solo cinco partidos en la temporada y el golero no pisa un campo desde el 4 de abril.

¿Por qué lo llamo ‘Operación maquillaje’? Porque mientras nos entretenemos comentando la presencia de un jugador, elucubrando quién será el capitán o intuyendo cómo planteará Barreto el primero de los tres partidos que dirigirá, seguimos sin atacar la raíz del problema: cambiar las estructuras. No hay señales de que existan deseos de impulsar la institucionalización de los clubes o fortalecer la organización interna de la Federación, otorgándole poder a comisiones clave como Licencias, Justicia o Árbitros.

Y quienes afirman que aún no se pueden tomar decisiones porque el nuevo directorio recién se instalará en diciembre, permítanme recordarles que los circos ya levantaron sus carpas. El presidente, en el cargo desde hace siete años pese a que sigue diciendo que no es responsable de nada, continuará en su puesto hasta el 2030. El único fijo en el Mundial es él.

Necesitamos decisiones radicales que destruyan las bases del statu quo que nos ha hundido en la mediocridad y la vergüenza. Todo esto bajo un norte definido, que establezca objetivos medibles a mediano y largo plazo.

Si no empezamos a poner las bases del cambio, así se consume la locura de otorgarle a Sudamérica nueve cupos y medio para la siguiente Copa del Mundo, a lo único que postularemos será a sufrir otra dolorosa frustración.

¡𝗔 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼! ⚽️



Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para enfrentar a Chile 🇨🇱 el 10 de octubre en Santiago.



ℹ️ https://t.co/UiMCa3VffM#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/k8M7PG8mTk — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 2, 2025

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.