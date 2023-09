Juan Reynoso plantó un 4-4-2 defensivo, con López y Polo como volantes con tendencia a colaborar en defensa. Pobló el mediocampo y cortó circuitos de un Brasil que, pese a no estar en su noche más brillante, tuvo destellos en los que parecía imposible que se les quite la pelota. Aún así, la Bicolor resistió y también causó preocupación.

Tapia nuevamente de central mostró sus mejores credenciales. Jerarquía total del capitán sin cinta. A su lado, Abram no desentonó y Corzo demostró por qué lo siguen convocando los técnicos. Gallese siguió salvando al equipo las veces que fue exigido. Y López corrió por él, por sus compañeros y por los hinchas que asistieron al estadio.

Balance Sin goles en dos fechas Perú termina esta fecha doble con un solo punto de seis. Empate 0-0 en Ciudad del Este ante Paraguay y derrota 1-0 ante Brasil en Lima. La Bicolor tiene un duro fixture en estas jornadas iniciales y se nota en la tabla. Pese a los buenos partidos que planteó -segundo tiempo ante Paraguay y todo el duelo ante Brasil-, la Bicolor no ha podido marcar en ninguno de los dos encuentros. Según Míster Chip, su peor registro es no marcar en cuatro encuentros seguidos en partidos de Eliminatorias, y ya lleva tres si sumamos el repechaje ante Australia. Mientras, no marcó en dos partidos de inicio de Eliminatorias como ya le pasó en las de 1994 y 2010.





Pedro Gallese - Salvador (8 pts)

Su rendimiento no sorprende. No tuvo mucho trabajo por la buena defensa peruana, pero cuando le llegaron, mostró ser uno de los mejores porteros de Sudamérica. No tuvo nada que hacer en el gol.

Aldo Corzo - Entrega (7 pts)

¿Qué decir de Aldo? Su corazón para luchar cada dividida, su concentración para no caer ante los amagues de malabaristas del balón como Rodrygo o Neymar, y su patriotismo para correr aunque no le quede más combustible en el tanque. Ese es Corzo, el lateral derecho que estuvo impasable vestido de rojo y blanco... una vez más.

Aldo Corzo destacó en la marca, como ante Paraguay. (Foto: GEC)

Renato Tapia - Inmenso (9 pts)

Es un puesto que conoce de su etapa juvenil y no ha perdido la memoria. Defiende con total jerarquía, soltura, experiencia. Anticipa, gana divididas, empujas sabiamente para descolocar a los atacantes y tiene solvencia para salir con la cara levantada. El pase casi siempre al compañero.

Luis Abram - Cumplidor (6 pts)

No hizo nunca una de más, tampoco arriesgó. Sus pases casi siempre a Pedro Gallese. Pero cuando tuvo que ganar duelos aéreos o terrestres, estuvo atento.

Miguel Trauco - Irregular (6 pts)

La banda izquierda fue por donde Perú inclinó su ataque en el primer tiempo y Miguel fue vital para la circulación del balón. Sin embargo, con el pasar de los minutos fue desapareciendo.

Guerrero y Tapia lamentan la caída sobre el final. (Foto: GEC)

Wilder Cartagena - Atento (7 pts)

Wilder nunca juega mal. Es bombero cuando entra desde el banco para apagar incendios, y es capaz de hacerse patrón del mediocampo cuando es titular. Recupera, corta y cubre bien las espaldas de sus compañeros.

Yoshimar Yotún - Sacrificado (6 pts)

Ante el dominio brasileño, Yoshi tuvo que dedicarse más a marcar que a tratar de distribuir el balón. Corrió y metió durante todo el partido, pero no pudo destacar en ataque.

Andy Polo - Colaborador (5 pts)

Su presencia en el campo se explica con el objetivo de darle menos espacio a Neymar. Sin embargo, no trascendió en el campo y fue cambiado en el entretiempo.

André Carrillo - Inteligente (6 pts)

Jugó con libertad, flotando detrás de Paolo. Sin la velocidad de hace algunos años, André se las ingenió para crear peligro, desbordar o presionar para forzar el error de los centrales. Ganó varios córners presionando.

Marcos López - Incansable (8 pts)

Corrió durante los 90 minutos y añadidos. Nunca dejó de hacerlo. Ya sea para presionar o tapar la salida de Danilo, o para desbordar. En el primer tiempo tuvo en sus pies una de las más claras de Perú, pero le dio un mal pase a Paolo. Si decidía mejor, quizá la jugada hubiera acabado en algo más que anécdota.

Marcos López fue el que más corrió en el partido. (Foto: AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Paolo Guerrero - Solitario (6 pts)

Su sola presencia impone respeto. Marquinhos y Gabriel sufrieron para contenerlo de espaldas. Sin embargo, Paolo no pudo generar peligro, el arco casi siempre le quedó muy lejos. En el gol debió ir al primer palo sabiendo que los córners de Brasil casi siempre fue la misma jugada.

INGRESARON

Joao Grimaldo - Atrevido (7 pts)

Su primera jugada describió su compromiso: se puso el overol y marcó a Neymar. Su segundo movimiento describió su personalidad: Neymar le pidió la pelota y él se la dejó en el suelo y luego se la movió. Ese atrevimiento hizo que juegue suelto de huesos aunque haya sido su debut oficial. Fue uno de los más pedidos y aplaudidos por el hincha.

Ingresó para el segundo tiempo y lo hizo en gran forma. Grimaldo debutó con la Bicolor. (Foto: AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Jesús Castillo - Apoyo (6 pts)

Parece que tuviera 50 partidos con la selección encima. Juega con total soltura y entrega. Se tiró de cara para evitar un ataque brasileño. No desentonó en el mediocampo y cubrió bien el espacio de Cartagena, a quien reemplazó.

Raúl Ruidíaz - Inoperante (5 pts)

Ingresó a los 78 minutos por Carrillo, pero no pudo generar peligro en ataque. Se dedicó más a tratar de tapar la salida de los rivales.

Alex Valera -

Ingresó tras el gol de Brasil para el milagro. Apenas y tocó el balón

