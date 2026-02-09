“Hay que rezar y prender velas a nuestros futbolistas; sino así venga Guardiola no cambiará nada”: Solano y el reto de Mano Menezes con Perú

—Llegaste en julio del año pasado a la selección de Pakistán. ¿Cómo te ha ido en estos meses?

Llevo en Pakistán cinco meses. El compromiso con la federación era para un proyecto a largo plazo. Pero justo me tocó llegar y a la semana tuve que asumir la Sub 23 que era parte como para conocer a los futbolistas. De hecho, muchos de esos chicos hoy están con la selección mayor. Entonces creo que es una experiencia nueva, pero también dura, difícil.

—¿Por qué?

Porque sabemos que en Pakistán el fútbol no es un deporte popular y no hay una liga competitiva, no es profesional. Entonces te das cuenta que el universo de futbolistas es mucho menor y toca hacer algo como lo está haciendo Perú a raíz de que no salen jugadores: buscar futbolistas con raíces peruanas en el mundo, como Sonne, Chávez u otros. En Pakistán tratamos de reclutar, pero es algo más desesperado porque lógicamente el futbolista que tiene raíces pakistanís y juega fuera está en mucho mejor nivel que el que juega en el medio local.

—Perú tiene un nuevo técnico: Mano Menezes. ¿Es el técnico ideal?

Todo siempre va a ser una incertidumbre hasta que empiece lo que tenga que empezar; es decir, los torneos oficiales. De momento podemos opinar, pero no sabemos cómo va a responder y cómo le van a responder los futbolistas. Porque también hay que ver bien en el momento en el que está el jugador, eso es muy importante. Con Ricardo (Gareca) teníamos una base en la selección, se había armado un equipo muy bueno, pero eso te lo da también el tiempo, el proceso, el creer en el proyecto.

—¿En Perú se cree en proyectos a largo plazo?

Ojalá que Agustín (Lozano) y toda la comitiva puedan tener la paciencia de aguantar al técnico un tiempo prudencial porque también tenemos que ver nuestra realidad. Si uno ve y analiza a los jugadores que nos dieron tantas alegrías en el proceso de Gareca, muchos ya están grandes y van a tener que dejar la selección, otros no están en el nivel que se necesita para competir. Nosotros, gracias a Dios, los agarramos en su mejor momento.

—Durante los últimos meses, y en cada momento previo a la elección de un técnico, suelen salir nombres rimbombantes, técnico de categoría con gran presente que finalmente no llegan. ¿La selección peruana no es atractiva para esos seleccionadores?

Esto es apostar. En Argentina, por ejemplo, Lionel Scaloni no tuvo experiencia de dirigir y salió campeón del mundo. Y así como él, hay un montón de ejemplos. Repito: todo va a depender de cómo estén los futbolistas. Porque después tenemos que aceptar dónde estamos y muchos creen que tuviéramos el historial de Brasil o Argentina, que tiene que venir un técnico que dirigió Champions o fue campeón del mundo. No somos humildes para reconocer dónde nos encontramos.

—¿Con Mano Menezes podremos repetir la era Gareca?

No sé. La Copa América será un termómetro. Nuestro universo no es grande y hay muchos chicos que ya están de salida. Entonces va a quedar un bache, por lo que vamos a prenderle velas a jóvenes como (Joao) Grimaldo que acaba de moverse a una liga checa que es decente y a un club que está jugando torneo internacional (Conferencia League). Luego está (Piero) Quispe, que está en Australia, pero tiene que mejorar su rendimiento, anotar goles y dar asistencias. Vamos a ver cómo está (Kevin) Quevedo, (Renzo) Garcés, entre otros de la Liga 1. Si estos muchachos que están surgiendo, que se están consolidando, no muestran rebeldía, va a ser más de lo mismo.

—El panorama es complicado, entonces...

Es que, así mañana venga Pep Guardiola, Ancelotti o Jurgen Klopp, no cambiará en nada si los futbolistas no están en un buen momento, si no hay un universo amplio de jugadores competitivos.

—¿Con Mano Menezes recuperaremos la identidad del fútbol peruano que tanto señalan en la Federación Peruana de Fútbol?

Yo te pregunto: ¿a qué le llamamos identidad?

—¿Entonces el fútbol peruano carece de identidad?

Los últimos jugadores picantes, con picardía, creo que es Christian Cueva y por ahí André Carrillo. Pero ahora al fútbol hay que agregarle lo que vemos en ligas más competitivas, que son los extremos con velocidad. Y nosotros no lo tenemos. Se sigue esperando a Grimaldo a ver qué pasa o a Quevedo, aunque no es un jugador de mucha constancia. Además que ya no son juveniles. Perú, más allá de la identidad, necesita reforzar su parte ofensiva, tener jugadores verticales.

—¿El nuevo técnico tendrá que adaptarse a lo que hay o trabajar por encontrar lo que hace falta?

Va a tener que acomodarse y trabajar con lo que hay. Ya nos tenemos que olvidar de Christian Cueva, ya nos dio todo lo que nos pudo dar, pero para este nivel hay que estar al 100% de la cabeza en lo competitivo. La tarea del nuevo técnico va a ser durísima.

—¿Por qué va a ser durísima?

Porque cada vez hay menos jugadores peruanos en ligas de élite, competitivas, y otros que están afuera no tienen minutos, como Bryan Reyna en Argentina, por darte un ejemplo. El panorama se pone cada vez más complicado porque luego ves el torneo local y los clubes solo contratan delanteros extranjeros. Los volantes ofensivos también son jugadores de afuera. Si no le prestamos atención a nuestras divisiones menores, si no les damos oportunidad a los nuestros, vamos a sufrir. Encima aceptan siete extranjeros en los clubes. Así nunca va a tener chances el futbolista peruano.

—¿Es un gran error que la Liga acepte siete extranjeros?

Es el camino más fácil porque ningún club se preocupará de su cantera. Los equipos peruanos tienen que jugar con tres extranjeros nada más y ahí se van a poner a la par todos. Pero pareciera que solo importa ganar el torneo, que es un guerra entre Universitario, Alianza y Cristal por ver quién tiene más trofeos y ahí queda el tema. No se dan cuenta que nos estamos disparando a los pies.

—¿Estás de acuerdo con que la federación le dé más importancia a la captación de futbolistas con raíces peruanas?

Creo que es un fenómeno tras la aparición de Gianluca (Lapadula), ahora están (Oliver) Sonne y el chico (Felipe) Chávez. Pero hace un momento me hablabas de la identidad del fútbol peruano y con esto te respondo porque al final si van a empezar a llegar chicos de afuera, formados en otros países, esa identidad de la que tanto se habla no va a prevalecer. Ellos no han crecido en el fútbol peruano. Entonces el técnico tendrá que alinearse, adaptarse. Y esto se da porque, claro, en los clubes ya no aparecen cracks como Farfán, Paolo o Pizarro.

—¿Cómo se puede o debe trabajar para formar jugadores en este contexto?

Lo primero es que los clubes tienen que llevar a las personas ideales para la formación. Una cosa es formar y otra dirigir. En menores se tiene que pensar en formar, no solo en ganar. En Argentina, por ejemplo, no se preocupan porque cualquier club tiene buenos futbolistas en todas sus divisiones y también buena competencia. Eso es lo que nos falta. Uno ve un torneo Sub 15 en Perú y Sport Huancayo, por ponerte un ejemplo, no tiene futbolistas de Huancayo. Vas a Trujillo o Arequipa y la mayoría son limeños. Eso ocurre porque los mismos clubes no trabajan. Después sale el presidente (Agustín) Lozano a hablar de que los clubes de provincia necesitan oportunidades, pero muestran un trabajo de dos días y de ahí se olvidan de los chicos.

—¿Está muy centralizado el fútbol peruano?

Nosotros seguimos exprimiendo de Cristal, Universitario y Alianza. Es lo mismo de siempre. Los juveniles que debutan en clubes de provincia, en su mayoría, son jugadores prestados de alguno de esos tres clubes. Christian Cueva tuvo que dejar su ciudad y venir a la San Martín para explotar. Ahí te das cuenta.

—¿Debe volver la bolsa de minutos?

El futbolista peruano no tiene que jugar por obligación, sino por los méritos que hace. Pero, repito, si solo se permite tres extranjeros, ¿qué harán los clubes? mirar a su cantera. Es lo más lógico. Porque hoy no solo hay siete extranjeros, también están los nacionalizados.

—Hace un rato mencionó a Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich que ya debutó en la Bundesliga. ¿Cómo lo ve?

Es un chico que seguramente va a ser convocable, pero acordémonos de Cristian Benavente que estuvo en el Real Madrid. No nos emocionemos, esperemos que pueda hacer su carrera. Pero si nos vamos a empezar a esperanzar en chicos que juegan en la reserva de clubes importantes, será muy difícil todo.

—Finalmente, ¿en qué debe concentrarse Mano Menezes, el nuevo técnico de Perú?

Hay que rogar y prender velas a nuestros futbolistas para que sean titulares e importantes en sus clubes. A partir de ahí, el técnico va a seleccionar porque la selección no te da tiempo para armar un equipo y una manera de jugar. Eso nos tocó vivir con Ricardo (Gareca). Los momentos son fundamentales para la selección. Entonces hay que rezar para que los momentos de los jugadores sean buenos.