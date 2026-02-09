Por Marco Quilca León

La selección peruana eligió el rumbo con miras al Mundial 2030: Mano Menezes, técnico brasileño de 63 años y amplio recorrido en el fútbol de su país, será el guía. Y en medio de este contexto, Nolberto Solano, exasistente técnico de Ricardo Gareca y voz autorizada, conversó con este Diario. Desde Inglaterra, ‘Ñol’, también embajador de Betsson, analiza el presente y futuro de la Bicolor. Además, se muestra totalmente en contra de la cantidad de extranjeros (7) que se permite este año en la Liga 1. “Nos estamos disparando a los pies”, dice el ahora entrenador de la selección de Pakistán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

“Hay que rezar y prender velas a nuestros futbolistas; sino así venga Guardiola no cambiará nada”: Solano y el reto de Mano Menezes con Perú
Selección

“Hay que rezar y prender velas a nuestros futbolistas; sino así venga Guardiola no cambiará nada”: Solano y el reto de Mano Menezes con Perú

“Las Eliminatorias son como ir a la guerra. Me encantaría jugar en altura”: Jean Ferrari y el ambicioso proyecto para llevar a Perú al Mundial con Mano Menezes
DT

“Las Eliminatorias son como ir a la guerra. Me encantaría jugar en altura”: Jean Ferrari y el ambicioso proyecto para llevar a Perú al Mundial con Mano Menezes

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20
Selección

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20

Carrillo supercampeón, la dupla Sonne-Grimaldo que ilusiona y la apuesta de Felipe Chávez: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Selección

Carrillo supercampeón, la dupla Sonne-Grimaldo que ilusiona y la apuesta de Felipe Chávez: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos