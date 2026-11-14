Hay partidos que se recuerdan por el resultado y otros por lo que significan. Para Fabio Gruber, el triunfo 2-0 de Perú sobre Bolivia en Matute tuvo un valor especial. El defensor fue titular en la victoria de la Bicolor, pero también cumplió una experiencia que había esperado desde que decidió representar al país de sus raíces: jugar por primera vez con la selección peruana en Lima. Nacido en Alemania, pero de ascendencia peruana por su madre, el zaguero había disputado sus anteriores amistosos lejos de la tierra que ahora también siente como suya.

La emoción no pasó desapercibida para el futbolista. Después del encuentro, Gruber reconoció que la conexión con los hinchas fue uno de los aspectos que más disfrutó de su primera presentación en casa. “Estoy muy feliz de ganar y haber tenido el primer partido aquí. Estoy súper feliz. He notado la emoción de la gente. Todo fue positivo”, expresó. Una noche en la que el resultado acompañó una experiencia personal que va más allá de los 90 minutos.

Su decisión de vestir la camiseta peruana lo llevó a recorrer un camino particular. Aunque ya había defendido los colores de la Bicolor en amistosos internacionales, todavía tenía pendiente presentarse ante el público local. Matute fue finalmente el escenario de ese primer encuentro, en una jornada en la que el equipo de Mano Menezes volvió a ganar después de una prolongada racha sin triunfos.

Gruber también se refirió a la sociedad que conformó en la zaga central con Erick Noriega, otra de las apuestas del comando técnico para esta nueva etapa. El defensor destacó las condiciones de su compañero y la confianza que le transmitió durante el partido. “Erick es un jugador con mucha personalidad, mucha calidad. Me da fuerza, confianza, lo he notado en la cancha”, comentó. Una dupla que dejó buenas sensaciones en el triunfo ante el seleccionado boliviano.

Para Gruber, la victoria tuvo un significado doble: sumar tres puntos en el inicio de una nueva etapa y, finalmente, escuchar el aliento de los hinchas peruanos desde dentro de la cancha. Su historia con la selección todavía tiene capítulos por escribir, pero ya pudo vivir uno de los más especiales. Esta vez, no hubo que cruzar fronteras para representar al Perú.

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