El defensor central germano-peruano, Fabio Gruber, disputó su primer partido con la selección en suelo peruano. (Captura de Bicolor+)
El defensor central germano-peruano, Fabio Gruber, disputó su primer partido con la selección en suelo peruano. (Captura de Bicolor+)
Por Redacción EC

Hay partidos que se recuerdan por el resultado y otros por lo que significan. Para Fabio Gruber, el triunfo 2-0 de Perú sobre Bolivia en Matute tuvo un valor especial. El defensor fue titular en la victoria de la Bicolor, pero también cumplió una experiencia que había esperado desde que decidió representar al país de sus raíces: jugar por primera vez con la selección peruana en Lima. Nacido en Alemania, pero de ascendencia peruana por su madre, el zaguero había disputado sus anteriores amistosos lejos de la tierra que ahora también siente como suya.

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