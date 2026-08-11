¿Hicieron las paces? La charla de Christian Cueva con Renato Tapia tras polémica por sus críticas a la FPF.
¿Hicieron las paces? La charla de Christian Cueva con Renato Tapia tras polémica por sus críticas a la FPF.
Por Redacción EC

Christian Cueva decidió ponerle paños fríos a la polémica que protagonizó con Renato Tapia a raíz de las críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El mediocampista aseguró que nunca existió una enemistad entre ambos y explicó que las diferencias en la manera de pensar no significan necesariamente un enfrentamiento personal.

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