¿Hicieron las paces? La charla de Christian Cueva con Renato Tapia tras polémica por sus críticas a la FPF.

Christian Cueva decidió ponerle paños fríos a la polémica que protagonizó con Renato Tapia a raíz de las críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El mediocampista aseguró que nunca existió una enemistad entre ambos y explicó que las diferencias en la manera de pensar no significan necesariamente un enfrentamiento personal.

“Yo nunca me he enemistado con Tapia. Yo tengo mis pensamientos, el cómo veo las cosas; y él otra, eso es diferente”, señaló Cueva durante una entrevista en el programa Nada Que No Sepa. El futbolista afirmó que siempre existió la confianza suficiente con Tapia para conversar directamente sobre cualquier situación.

En esa línea, ‘Aladino’ cuestionó a Tapia por hacer pública las críticas sobre el entorno de la Bicolor después de varios años. “Si yo quiero decir algo, y tuve al frente a la persona que quise decirle algo de la selección, pero no le dije nada en ocho años, ¿para qué al décimo año voy a salir a hablar?”, manifestó el volante.

Cueva revela conversación con Tapia

Cueva también confirmó que ambos conversaron después de la polémica. El encuentro, según explicó, fue breve, pero sirvió para aclarar que no existe ningún problema personal entre ellos. “Sí conversamos, algo corto, pero como él lo dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia”, relató el futbolista.

Sin embargo, Cueva reconoció que durante aquella conversación sí quiso transmitirle su punto de vista a Tapia. “Simplemente sí quise decirle que si en su momento se pudo decir eso y no se dijo, entonces da a entender que ahora él sí sale a decirlo y el resto nunca lo dijo, pero lo pensó”, explicó.

Finalmente, el exjugador de la Bicolor admitió que hacer públicas determinadas críticas puede terminar generando una percepción negativa sobre todo el grupo, aunque defendió el derecho de cada futbolista a expresar lo que piensa. “¿Nos deja mal? Pienso así, me puedo equivocar. Yo respeto su decisión, tampoco es que yo me tengo que quedar callado a lo que pienso”, sentenció Cueva.

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