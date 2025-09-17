Juan Reynoso acaba de hacer un mea culpa. Dice que del fracaso en la última eliminatoria le corresponde “de repente un tercio o menos” de responsabilidad. No se ha quedado ahí: ha incluido en la lista de culpables a “muchos” periodistas de Lima que “son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas”.

Sabido es que los periodistas le caemos muy mal a Juan. Las disputas, sobre todo durante su carrera como técnico, han sido múltiples y hasta escandalosas. Desconfía de nosotros. Como dijera un experimentado dirigente que trabajó con él, simplemente nos desprecia.

Más allá de esta animadversión histórica -e irrelevante para el gran público-, parte de lo que dice es cierto. Hoy hablamos de Lozano, Oblitas, Fossati, Ibáñez y del propio Juan. Criticamos a los clubes, los árbitros y las comisiones de justicia. Le hacemos ascos a la federación, pero, ¿y qué hay de nosotros?

¿Acaso el periodismo deportivo peruano no pasa por la peor etapa de su historia?

No me malentiendan: a pesar de mis años, odio cuando se usa el razonamiento comodín de “todo tiempo pasado fue mejor”. Esos periodistas que venerábamos en la adolescencia también tenían deslices, acumulaban sospechas y ciertas inquinas personales las trasladaban a su trabajo.

En “Abriendo juego”, su autobiografía publicada póstumamente, el periodista Littman Gallo consideraba válido que a un periodista le “paguen por promocionar un espectáculo, una figura, una institución”, aunque precisaba que “veía mal” recibir dinero “por decir mentiras o condicionar” comentarios. El historiador y periodista Juan Gargurevich señala que Pocho Rospigliosi “fue quizá el primero en el Perú en ensamblar el ejercicio del periodismo con los negocios, quebrando el antiguo acuerdo ético no escrito que estipulaba que los espacios eran diferentes, es decir información y publicidad iban juntas, pero no revueltas”.

Hoy cualquiera pueda tener un canal de difusión y decir lo que le venga en gana, sin un mínimo de criterio y preparación.. Esto ha precarizado el oficio, lo ha canibalizado. El insulto ha sustituido al argumento. El grueso de espacios deportivos ha abandonado el periodismo en favor del entretenimiento. Pero ni siquiera ello se hace con un poco de materia gris. Ya no se comenta, se vomita, como si el valor del juicio se midiera solo por el número de likes.

Hay colegas y creadores de contenido que aún hacen honor al oficio, que reman contra esta corriente de gritos y miasma verbal, pero me temo que cada vez son menos. Lo que prima es eso que la patria yutubera ha bautizado como brutalidad.

De este desastre, pues, también somos culpables. Es hora de asumir la responsabilidad que nos corresponde.

